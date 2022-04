Vi avevamo riportato che le CLAMP, le autrici di numerose opere famose tra cui Cardcaptor Sakura, Tusbasa Reservoir Chronical e naturalmente xxxHolic, avevano annunciato di avere tutte le intenzioni di ritornare a lavorare sul loro manga xxxHOLiC: Rei, il seguito della storia originale, entrambe edite nel nostro Paese dalla casa editrice Star Comics. Le autrici hanno finalmente rivelato che il manga tornerà nel corso della primavera del 2023 su Weekly Young Magazine di Kodansha!

A proposito del manga xxxHOLiC: Rei

xxxHOLiC: Rei è l’ultimo manga della serie xxxHOLiC, ed è stato lanciato sulla rivista Weekly Young Magazine di Kodansha. La serie è andata in pausa nel luglio 2014 ed è tornata nell’aprile 2015. Da allora il manga è stato serializzato irregolarmente con l’ultimo capitolo pubblicato da giugno 2016 a marzo 2017. Kodansha ha pubblicato il terzo volume del manga nell’ottobre 2016.

In Italia il fumetto è stato curato dalla Star Comics, che ha pubblicato il primo volume il 9 ottobre 2014 e se volete potete recuperarlo su Amazon!

Tornano i protagonisti di xxxHOLiC in un sequel acclamato a gran voce dai fan di tutto il mondo… E se i fan chiamano, le CLAMP rispondono! Ritroveremo quindi il giovane Kimihiro Watanuki (in grado di vedere gli spiriti), la bella e maliziosa Yuko Ichihara – che lo tratta alla stregua di uno sguattero – e tutti i bizzarri avventori del negozio del sovrannaturale, a cui se ne aggiungeranno ovviamente di nuovi, pronti a complicare la vita ai nostri amici e a coinvolgerli in nuove, inquietanti e stravaganti avventure!

XxxHOLiC: la serie originale

xxxHOLiC è stato inizialmente serializzato in Giappone sulla rivista Young Magazine, pubblicata dalla Kōdansha, dal 2003 fino al marzo 2010; nel giugno 2010 è stato spostato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine, della stessa casa editrice ma di genere shōnen, per concludere la pubblicazione il 9 febbraio 2011. I 213 capitoli sono stati raccolti e pubblicati in formato tankōbon sempre dalla Kōdansha.

In Italia il manga è stato pubblicato sempre dalla Star Comics a partire dal 6 febbraio 2007 e si è concluso il 7 luglio 2011 con il diciannovesimo volume.