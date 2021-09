Il Marvel Cafe apre a Osaka

Il Marvel Cafe, il pop-up caffè aperto a Tokyo, in zona Harajuku/Omotesando il 30 ottobre 2020 per un mese, arriva finalmente nella zona di Umeda di Osaka da metà settembre fino a metà ottobre, dopo il ritardo causato dalla pandemia di COVID-19. Infatti, il caffè doveva essere inaugurato a Osaka all’inizio del 2021, ma poi l’apertura è stata posticipata. Ora ci siamo. Ma in che cosa consiste il menu? Vediamolo insieme.

Marvel Cafe: un menù eroico

Creato da Oh My Cafe, il motto del caffè è: “Potenza, coraggio, talento, giustizia, amici… trova il tuo potere nascosto!”. In altre parole il Marvel Cafe presenta tutto il mondo della Marvel in un esclusivo menu ricco di cibo e bevande ispirato a Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow e molti altri.

Non solo: il menu del caffè è anche sano, dato che i piatti sono tutti cucinati secondo le linee guida nutrizionali della Disney con ricette a basso contenuto di sale e carboidrati.

Diamo quindi un’occhiata ai piatti e alle bevande offerte dal Marvel Cafe a iniziare dal cibo.

Marvel: Spirit-lifting Paprikash – 1,759 yen (13,50 euro)

Si tratta del piatto dell’Europa orientale che Vision cucinava per Scarlet in Civil War. È pollo ricoperto da una generosa quantità di salsa fatta con una miscela di peperoni alla paprika e un pizzico di pomodoro per aggiungere dolcezza. È servito con un blocco di riso a forma di logo Marvel.

Spider-Man: Queens’ #1 Chicken Sandwich – 1,649 yen (12,65 euro)

Il piatto è basato sul panino che Peter Parker ordinava sempre da Delmar’s Deli-Grocery prima che venisse demolito. Questo sandwich di pollo viene servito con sottaceti ed è schiacciato proprio come piace a Peter Parker.

Capitan America: American Tomato Pasta – 1,979 yen (15,18 euro)

Visto che non c’è un cibo che Captain America mangia sempre, a differenza di Peter Parker, è stato creato un piatto che potesse rappresentarlo: spaghetti con abbondante carne e verdure servite con un’insalata, nacho chips, e quello che sembra essere un wafer a forma di scudo di Cap.

Thor: Thor’s Hammer Fallen in the Desert Curry – 2,089 yen (16,03 euro)

Uno dei piatti più ambiziosi del menu è certamente quello dedicato a Thor, che riproduce la scena del film originale di Thor in cui il martello Moljinar fu trovato nel deserto. Il martello stesso è fatto di riso mentre le sabbie del deserto sono state realizzate con una base di curry secco, il tutto servito con l’insalata.

Black Widow: Jet Black Squid Ink Gratin – 1,869 yen (14,34 euro)

Il cibo è stato colorato di nero come omaggio a Black Widow attraverso una salsa dolce con un delicato sapore di frutti di mare, elegantemente servito tra altri cibi neri e rossi.

Iron Man: Sunset Donut and Bagel Sandwich – 1,979 yen (15,19 euro)

Questo piatto è ispirato alla scena di Iron Man 2 in cui un Tony Stark, con i postumi di una sbornia, sta sognando di sgranocchiare delle ciambelle seduto all’interno dell’iconica insegna Randy’s Donuts a Inglewood, California.

Per quanto riguarda le bevande sono disponibili quattro: un caffè latte con il logo Marvel fatto con la latte art, venduto per 989 yen (7,59 euro) o 1.650 yen (12,66 euro) se si vuole acquistare la tazza, e una bottiglia sportiva riutilizzabile di tè freddo per 769 yen (5,90 euro) o 1.320 yen (10,13 euro) se si vuole anche uno dei sei charm scelti a caso tra gli eroi Dr. Strange, Ant Man, Captain Marvel e Black Panther.

Infine abbiamo il Captain America Ramune Soda che ha il sapore di limone-lime, da qui il nome “ramune” e l’Iron Man Cherry Soda alla ciliegia. Sono basate rispettivamente su Capitan America e Iron Man, e costano entrambe 1.209 yen (9,28 euro).

Naturalmente il Marvel Cafe offre una gamma di merchandising originale tra cui portachiavi, cartelle trasparenti, tote bag, magneti e cartoline di tre serie diverse: Cafe Logo series, Menu Art series e Movie series:

Le prenotazioni possono essere fatte sul sito web del caffè.

