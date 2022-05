Shigeru Mizuki, pseudonimo di Shigeru Mura, è stato un grande fumettista horror giapponese specializzato in storie di yōkai. Nel 1957, Mizuki pubblicò il suo lavoro d’esordio, Rocketman ed è conosciuto soprattutto per il suo memoriale a fumetti Komikku Shōwa-shi, incentrato sulle sue esperienze di vita durante la seconda guerra mondiale. Moltissime sue opere sono state pubblicate in Italia, tra cui Showa. Una storia del Giappone. 1939-1944, Le inquietanti avventure di Kitaro, Enciclopedia degli Spiriti Giapponesi, Tono monogatari e Hitler. (date un’occhiata a questa pagina Amazon per scoprire le altre!). Il 2022 segna esattamente 100 anni dalla nascita di Mizuki e per festeggiare è stata inaugurata una mostra speciale al 52° piano della Mori Tower di Roppongi Hills, uno spazio conosciuto come Tokyo City View dal titolo: The Yokai of Shigeru Mizuki: Nightly Procession of Monsters ~This is How the Monsters were Born~.

La mostra dedicata al mondo degli yokai di Shigeru Mizuki

La mostra verrà inaugurata l’8 luglio e durerà fino al 4 settembre di quest’anno, per tutta la stagione dei racconti spettrali che, in Giappone, cade in estate.

Questa sarà la prima mostra su larga scala delle opere di Mizuki. Fedele al suo nome, presenterà una vasta gamma di mostri e oltre 100 delle opere originali dell’autore, inclusi personaggi di Gegege no Kitaro come Nurikabe, uno yokai a forma di muro, disegni originali di yokai come Bakezori, uno yokai derivato da un vecchio sandalo malconcio e sarà esposto anche Okamuro, un enorme yokai nato da un gatto a cui piace spaventare gli umani.

Inoltre, per la prima volta verrà esposta la preziosa letteratura yokai di proprietà dello stesso Mizuki, incluso un famoso libro di arte e folklore yokai noto come The Illustrated Night Parade of a Hundred Demons (Gazu Hyakki Yagyo) dell’era Edo di Sekien Toriyama, artista ukiyo-e, e A Discourse on Yokai (Yokai Dangi), del padre degli studi folcloristici giapponesi, Kunio Yanagita.

Verranno pianificati anche eventi speciali come visite guidate notturne e laboratori di enciclopedia yokai per bambini! I biglietti costeranno 2.200 yen (16 euro).