La serie Netflix ideata dai fratelli Duffer è ormai diventata parte integrante della pop culture globale. Ma se pensavate di averle viste tutte, vi sbagliavate di grosso: in rete è appena finito un video in cui il mondo della Lucha Libre incontra Stranger Things.

Il mondo della Lucha Libre incontra Stranger Things

Si tratta di uno spassoso spot realizzato per Doritos, noto brand di, e vede la leggenda del Wrestling messicano Hijo del Santo affrontare un demogorgone all’interno del ring, che ha preso il posto del suo avversario umano, posizionato al centro dell’Hawkins Coliseum. Ne consegue un vero e proprio match che vede Hijo del Santo finire nel Sottosopra.

Suo padre Rodolfo Guzmán Huerta aka El Santo è stato invece protagonista di un simpatico tributo in Coco, amatissimo film Disney Pixar del 2017 che rappresenta un colorato inno alla cultura messicana.

Come è ormai noto a tutti, la quinta stagione si aprirà con un salto temporale e chiuderà l’arco narrativo di Stranger Things. I fratelli Duffer hanno però più volte stuzzicato i fan sulla realizzazione di possibili spin-off ambientati nello stesso universo.

Nel frattempo vi ricordiamo che l’attesissimo Volume 2 della quarta stagione arriverà sulla piattaforma il 1 luglio: due episodi che dureranno quanto un film, 1 ora e 25 minuti il primo, ben 2 ore e 30 il secondo (qui il trailer).Questa la sinossi ufficiale:

“Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra”.

E per i fan del binge watching ci sono ottime notizie dal momento che gli episodi della quinta stagione non usciranno a cadenza settimanale, bensì in un blocco unico come accaduto in passato.