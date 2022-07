Durante il panel tenutosi al San Diego Comic-Con 2022, Netflix ha svelato il trailer ufficiale di The Sandman, l’adattamento dell’amata serie di fumetti degli anni ’90. La serie porta sul piccolo schermo i personaggi dei fumetti creati da Neil Gaiman (con Sam Kieth, Mike Drigenberg, tra gli altri), anche sceneggiatore del pilot e produttore esecutivo – insieme a David S. Goyer e lo showrunner Allan Heinberg – del live-action.

Immagine dal poster di The Sandman

Il trailer ufficiale di The Sandman

È soprattutto grazie allo sceneggiatore del fumetto originale che The Sandman esiste. Al SDCC Neil Gaiman ha detto:

Per oltre 30 anni il mio ruolo negli adattamenti di Sandman è stato quello di impedire che ce ne fossero di brutte [di trasposizioni]. Fortunatamente, ho sempre avuto successo in questo. Siamo arrivati ​​al 2020 e Sandman era la più grande proprietà dei fumetti DC ancora non adattata per lo schermo: era considerato uno dei gioielli della corona; è stato il fumetto per adulti che ha cambiato tutto. Questo è il primo adattamento che mi vede a bordo del team creativo. A livello tecnologico, stiamo realizzando Sandman in un modo che non avremmo mai potuto sognare 10 o 15 anni fa.

Di seguito potete vedere il trailer ufficiale di The Sandman e leggere la sinossi della serie live-action:

C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo onirico che quello di veglia. Per ristabilire l’ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

The Sandman vede nel cast anche Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Vanesu Samunyai, John Cameron Mitchell, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Joely Richardson, Niamh Walsh, Sandra James-Young e Razane Jammal. Come riportato da comicbook.com, la prima stagione di The Sandman sarà composta da 10 episodi e debutterà in streaming su Netflix il 5 agosto 2022. Se volete saperne di più sulla serie di fumetti, su Amazon trovate il cofanetto completo di Sandman.