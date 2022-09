Thor: Love and Thunder, l’ultima impresa del Dio del Tuono arrivata recentemente anche su Disney+, ha presentato una delle creature più potenti della dimensione cosmica del Marvel Universe fumettistico, ossia Eternità. A lungo cercata da Gorr (Christian Bale) affinchè realizzasse il suo piano di uccidere ogni dio, Eternità fa infine la sua apparizione, rimanendo silenziosa al cospetto del Macellatore di Dei. Il silenzio di Eternità in Thor: Love and Thunder è stato recentemente spiegato dal supervisore degli effetti speciali del film, Josh Wilding.

Spiegato il silenzio di Eternità in Thor: Love and Thunder, con un’ottima motivazione

In un’intervista con ComicBookMovie.com, Wilding ha svelato come inizialmente non si era pensato di lasciare Eternità in silenzio, ma si fosse invece deciso di cercare un attore dalla voce carismatica affinchè potesse doppiare il personaggio.

Abbiamo analizzato diverse opzioni, prima del risultato finale. Ma credo che alla fine tutti noi abbiamo realizzato che meno è meglio. Eppure, nonostante questa consapevolezza, continuavo a chiedere al regista ‘Ma avremo nel cast qualcuno apposta per questo? Non è che alla fine avremo, per dire, Morgan Freeman che farà nuovamente Dio? Devo saperlo, se lo faremo, almeno posso prepararmi al meglio’ .

Nonostante alla fine Eternità sia rimasta in silenzio, o forse proprio per questa ragione, è stato necessario dare al personaggio un carisma che fosse prettamente visivo, andando a creare una nuova creatura che risultasse credibile e parte integrante dell’universo di Thor, Jane Foster e Gorr, sfruttando proprio il modo in cui questi tre personaggi si relazionano a questa incredibile entità cosmica:

Credo sia stata una scelta incredibilmente intelligente, far sì che questa scena risultasse come essenzialmente un momento emotivamente coinvolgente per questi tre personaggi. Se invece avessimo inserito un’altra creatura in CGI, con un dialogo proprio, avremmo rischiato di distogliere l’attenzione dalla forte valenza emotiva del momento.

La conclusione di Thor: Love and Thunder lascia presagire che le avventure del Dio del Tuono non sono ancora terminate, soprattutto ora che abbiamo visto come la vita di Thor sia stata arricchita dalla presenza di una figlia adottiva. Nelle idee di Taika Waititi, inoltre, è presente anche una serie dedicata alla Valkyria di Tessa Thompson, ma al momento dai Marvel Studios non sono trapelate informazioni in merito.

