Il Museo Ghibli riapre nonostante lo stato di emergenza COVID-19

Il Museo Ghibli, conosciuto anche come Museo d’Arte Ghibli, situato a Mitaka, sobborgo a ovest di Tokyo, è un museo aperto al pubblico nel 2001 e voluto da Hayao Miyazaki, incentrato in particolare sulle opere dello Studio Ghibli e sull’immaginario ad esse collegato. Da pochi giorni ha finalmente riaperto le porte, iniziando ad accogliere i primi turisti, un segnale di certo positivo visto che, insieme al Kyoto International Manga Museum e NAMJATOWN, è stato uno dei primi a chiudere a causa della gravità della situazione pandemica in Giappone il 25 febbraio.

Cosa cambia rispetto a prima?

Il Museo Ghibli continuerà ad operare con la massima cura per prevenire la diffusione dei contagi, dando la massima priorità alla sicurezza di clienti e dipendenti.

Per entrare al Museo Ghibli è necessario indossare la mascherina e ci sarà un numero limite di visitatori che potranno entrare per volta. Inoltre il teatro non sarà attivo dal 4 giugno fino a nuovo avviso.

Coloro che hanno la febbre di 37,5 gradi o superiore al momento della misurazione della temperatura non saranno ammessi.

In parole povere, tutte misure alle quali ormai siamo abituati.

Benvenuti al Museo Ghibli

Il Museo Ghibli è una tappa fondamentale per tutti i fan dello studio, in cui le opere di Miyazaki prendono vita e vengono omaggiate in ogni minimo dettaglio.

Al pian terreno, è collocato un cinema dove, prima della chiusura, venivano proiettati dei corti cinematografici inediti dello studio e un laboratorio nel quale viene spiegato come realizzare un film d’animazione.

Al primo piano, ci sono le pile di fogli, sketch e bozzetti, ma anche matite e poster che ricreano molto fedelmente l’atmosfera che regna negli studi di produzione dello studio.

È proprio qui che c’è il gigantesco Neko Bus pensato per intrattenere i bambini. Ma c’è anche un’altra attrazione che riscuote lo stesso successo, ovvero la riproduzione del robottone di Laputa – Castello nel cielo situato sulla terrazza del museo, costruita completamente in metallo.

Completano il Museo Ghibli il negozio con i vari gadget, la libreria e un ristorante tematico.

