La serie TV Peaky Blinders vanta nel mondo un altissimo numero di appassionati, ma quanti di questi sanno effettivamente da cosa deriva il suo nome? Secondo i più, il nome Peaky Blinders deriva dalle lame di rasoio che i membri della banda nascondevano nei loro berretti. Tuttavia, gli storici dicono il contrario.

Il nome Peaky Blinders

Il nome Peaky Blinders fa riferimento ad una vera gang che esisteva a Birmingham all’inizio del ventesimo secolo, conosciuta per le loro acconciature alla moda, con i capelli rasati sui lati e un ciuffo lungo sulla sommità. Inoltre, i protagonisti della gang indossavano abiti eleganti ed erano spesso armati di coltelli e spranghe. Molti fan, come anticipato, hanno da sempre pensato che il nome Peaky Blinders fosse in relazione ai rasoi da barba utilizzati dalla gang come arma, tuttavia, secondo quanto riportato, la nascita del nome potrebbe avere radici diverse.

Gli storici affermano infatti che la parola peaky era spesso usata per descrivere qualsiasi berretto piatto con una visiera, mentre blinder era, e rimane tutt’ora, un termine utilizzato per un individuo ben vestito nello slang di Birmingham.

La serie TV di grande successo

Peaky Blinders è una serie televisiva britannica creata da Steven Knight e prodotta da Caryn Mandabach Productions e Tiger Aspect Productions che fece il suo debutto nel 2013 su BBC Two. La serie segue la vita del boss del crimine Thomas Shelby (interpretato da Cillian Murphy) e della sua famiglia, la banda Shelby, nel Birmingham degli anni ’20. La trama è complessa e ricca di colpi di scena, con molti sviluppi inaspettati e personaggi intriganti, tant’è che fu accolta sin da subito con entusiasmo da parte di critica e pubblico, diventando di fatto un vero e proprio successo globale.

Tale risultato è anche dovuto al fatto che Peaky Blinders porta sul piccolo schermo anche un forte messaggio sociale, esplorando temi come la classe sociale, la politica e la giustizia. Al centro della scena troviamo infatti numerosi personaggi impegnati in cruente le lotte di potere atte a cementare le loro ricchezze e attuare la propria scalata sociale all0interno di una narrazione complessa e coinvolgente.

La produzione e il cast di Peaky Blinders

Il tocco di classe di questa produzione è inoltre il design degno di nota. Esso vanta una cura eccezionale per i dettagli storici e le ambientazioni, che contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e immersiva. La colonna sonora originale della serie, composta da Nick Cave e Warren Ellis, è anch’essa un punto di forza in grado di aggiungere un ulteriore livello di tensione e dramma alla narrazione.

Il cast di Peaky Blinders è eccezionale, con Cillian Murphy che offre una performance intensa e convincente come Thomas Shelby. La serie include inoltre anche altri attori di grande talento, tra cui Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis e Tom Hardy, che si sono uniti alla serie in ruoli di supporto in seguito.

La serie TV Peaky Blinders è attualmente disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Netflix con tutte e sei le stagioni da cui è composta. Vi informiamo inoltre che su Amazon potete trovare disponibile il gioco da tavolo della serie, targato Asmodee, da noi recensito.