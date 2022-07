In termini di stranezze Stranger Things 4 non si ferma. Torniamo a parlare della serie TV Netflix segnalando una curiosità che potrebbe lasciare i fan sbalorditi. Avete presente il nuovo personaggio introdotto nella quarta stagione? Stiamo parlando dell’amico di Jonathan, Argylle, interpretato da Eduardo Franco. Il capellone che vive di fumo e lavora presso la pizzeria Surfer Boy Pizza in Stranger Things 4 è alla guida del furgoncino giallo del locale, la cui fiancata riporta un numero di telefono per le ordinazioni.

Il furgoncino di Surfer Boy Pizza in Stranger Things

In Stranger Things 4 questo dettaglio non è importante per la trama in sé, lo è invece il mezzo di trasporto, perché senza di esso raggiungere determinate destinazioni e risolvere certi problemi sarebbe stato impossibile. Ora apprendiamo, grazie a un utente di Tik Tok, che il numero di telefono sul furgoncino funziona davvero! Un ragazzo ha provato a comporlo e questo è il risultato (il video è in inglese):

Nel video si sente un messaggio registrato da Argyle (su Amazon trovate la maglietta di Surfer Boy Pizza):

Surfer Boy Pizza, parla Argyle. Qui da Surfer Boy è tutto fresco, tranne il nostro ananas che viene da una lattina, ma consiglio comunque di mettere sopra la pizza dell’ananas succoso. Oh, dici che la frutta sulla pizza non è buona? Beh, io dico: ‘prova prima di dirlo’!

Abbiamo già sentito queste parole nell’arco degli episodi di Stranger Things 4: sono le stesse che ripete il giovane quando qualcuno telefona alla pizzeria Surfer Boy Pizza per ordinare il cibo. Insomma, una bella trovata per Netflix e i fratelli Duffer!

Ricordiamo che i due co-creatori hanno fornito nuovi dettagli sulla trama di Stranger Things 5, rivelando che il Sottosopra sarà più vivo che mai! Di seguito potete leggere le parole dei fratelli Duffer: