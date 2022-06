Erano in molti a sperare che il franchise di Resident Evil potesse in qualche modo cambiare rotta sul grande schermo, regalando ai fan un qualcosa di più fedele. Purtroppo il nuovo film, uscito nelle sale a settembre, ha deluso le attese e sono in molti a chiedersi: avrà lo stesso un sequel?

Il nuovo film di Resident Evil avrà un sequel?

Resident Evil: Welcome to Racoon City si è rivelato un disastro al box-office, incassando soltanto 25 milioni di dollari, ma sembrerebbe aver ottenuto risultati migliori con la versione on demand. Le possibilità di un sequel, dunque, non sono del tutto da scartare.

A parlarne in una recente intervista ai microfoni di ScreenRant ci ha pensato Tom Hopper (The Umbrella Academy), che nel film ha vestito i panni di Albert Wesker: “Quello che so è che il film è andato bene in termini di vendite e noleggio sulle piattaforme on demand. Penso che Sony sia ugualmente soddisfatta del risultato. Mi piacerebbe tornare a interpretare Wesker in un ipotetico sequel visto anche il finale del film. Penso ci sia un arco narrativo interessante per il suo futuro”.

In attesa di capire quale sarà il futuro della saga sul grande schermo, vi ricordiamo che Resident Evil si espanderà sul piccolo schermo con una serie originale Netflix, in arrivo il 14 luglio. Ambientata tra il 2022 e il 20236, Resident Evil racconta le avventure di Jade Wesker, figlia della nemesi di lunga data Albert Wesker.

Perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dalle connessioni agghiaccianti di suo padre con la Umbrella Corporation ma soprattutto da ciò che è successo a sua sorella, Billie, Jade deve combattere per la sopravvivenza in un mondo invaso da infetti assetati di sangue e creature folli.

Si tratta del secondo progetto televisivo targato Netflix dopo Resident Evil Infinite Darkness, serie in CGI con Leon S. Kennedy e Claire Redfield, i cui ruoli ricalcano fedelmente quanto visto nel remake videoludico di Resident Evil 2, fatto uscire da Capcom nel 2019. Nel 2021 è uscito anche un nuovo film, Resident Evil: Welcome to Racoon City, che non ha riscontrato un grande favore di critica e pubblico.