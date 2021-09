Il nuovo live-action dei Pokémon sarà un reboot di Detective Pikachu?

Già da luglio si era sparsa la voce che Netflix era al lavoro su un nuovo live-action dei Pokémon, uno dei franchise più amati di sempre, ma fino a questo momento non si sapeva ancora nulla sulla trama né se, in qualche modo, il nuovo film avrebbe avuto dei collegamenti con il precedente Detective Pikachu. Secondo quanto riportato da Illuminerdi ciò sarebbe possibile.

Le nuovi voci sul nuovo live-action dei Pokémon

Secondo quanto riportato da Illuminerdi il nuovo live-action dei Pokémon, in corso di sviluppo da Netflix, si collegherà al precedente ma non sarà una continuazione di Detective Pikachu, bensì un reboot.

Detective Pikachu, uscito nelle sale cinematografiche nel maggio 2019, è stato il primo film live-action dei Pokémon, ed è stato in grado di dare un ritratto impressionante e realistico di questo vasto universo.

Nulla da dire che il film è stato un grande successo quando è sbarcato nei cinema, guadagnando 433 milioni di dollari a livello globale. Detective Pikachu, ha incassato oltre 54,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada nel suo weekend di apertura, battendo il record per l’adattamento film di un videogioco con i più alti guadagni nel suo weekend di apertura, anche se il suo record è stato poi battuto da Sonic The Hedgehog.

Comunque nulla è certo. Non è stato ancora confermato se il nuovo live-action sia un reboot o un seguito di Detective Pikachu e questa notizia per ora rimare solo una voce.

In fondo il progetto è ancora agli inizi e da quando Variety aveva dato l’annuncio la trama è rimasta avvolta nell’ombra. Quello che sappiamo è che Joe Henderson, co-showrunner e produttore esecutivo della popolare serie Netflix Lucifer, è impegnato nella scrittura e nella produzione esecutiva.

Vi ricordiamo che oggi sbarca su Netflix la nuova serie Evoluzioni Pokémon mentre l’8 ottobre arriverà il film Pokémon: I segreti della Giungla.

