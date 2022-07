In occasione del panel dedicato alle serie animate Marvel, tenutosi al San Diego Comic-Con, sono state mostrate le prime immagini di X-Men ’97, attesissimo progetto che fungerà da sequel all’iconico show degli anni ’90. Su tutte spicca quella che rivela il nuovo look di Magneto che, a quanto pare, sarà il leader del nuovo team di mutanti.

Le prime immagini di X-Men ’97

Il design di Magneto è ispirato alla versione fumettistica di John Romita Jr. Vediamo poi Wolverine, Gambit, Storm, Rogue, Jean Grey, Cannonball e molti altri. Tutti gli attori che avevano doppiato gli X-Men nella serie degli anni ’90 torneranno a bordo, tranne Alyson Court (Jubilee) che questa volta doppierà un nuovo personaggio.

Annunciata lo scorso anno, X-Men ’97 arriverà in esclusiva su Disney Plus, ma il periodo di lancio non è ancora stato deciso. Si vocifera in ogni caso che sarà composta da dieci episodi e arriverà nella seconda metà del 2023.

I fan si sono ovviamente chiesti se X-Men ’97 sarà canonica all’interno dell’MCU e lo scrittore Beau DeMayo ha preferito rispondere con un no comment, invitando i fan a guardare lo show. Vi ricordiamo che X-Men: The Animated Series è andata in onda su Fox Kids per cinque stagioni, dal 1992 al 1997, per un totale di 76 episodi.

Lo show è diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult per i fan e la sua influenza si è sentita fortemente di recente: in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, il cameo di Patrick Stewart nei panni del Professor X è accompagnato dalla musichetta della serie animata. Un pezzo della theme risuona anche nell’episodio finale di Ms. Marvel dove viene fatta una grande rivelazione sul passato della protagonista.

Ma non è tutto, perchè lo show ha influenzato anche il mondo dei fumetto: il crossover Age of Apocalypse e il matrimonio tra Scott Summers e Jean Grey. Insomma, un classico senza tempo che potete riguardare in ordine cronologico su Disney+.