Il nuovo manga dall’autrice dal pluripremiato Fullmetal Alchemist, Yomi no Tsugai, sarà presto disponibile in Italia per Panini Comics; mediante un comunicato stampa si apprende che la nuova opera è attesa per il mercato italiano a luglio 2023 in libreria, fumetteria negozi online.

La storia della nuova serie fantasy, ideata e prodotta da Hiromu Arakawa, è ambientata in un remoto villaggio di montagna dove il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre tranquilla per i suoi abitanti. Ma questa è solo l’apparenza: c’è un grande e oscuro segreto che coinvolge due di loro, i fratelli Yuru e Asa, e che trasformerà questa oasi di pace in un terribile campo di battaglia. I due fratelli dovranno affrontare infatti gli Tsugai, creature soprannaturali che promettono di dar loro filo da torcere. In altre parole, uno shonen manga originale e di grande impatto che terrà incollati alle pagine tutti gli amanti dell’action fantasy.

L’autrice giapponese, conosciuta anche per altri lavori come La leggenda di Arslan, partita in Giappone il 10 dicembre 2021 attraverso le pagine mensili di Monthly Shounen Gangan (Square Enix) come parte dei festeggiamenti per i vent’anni del celebre Fullmetal Alchemist. Il manga attualmente si compone di 14 capitoli (3 volumi) ed è possibile altresì leggerlo in contemporanea con il Giappone e in forma ufficiale attraverso l’app di Kodansha, Manga Up!.

Ecco di seguito un primo sguardo al manga dalle copertine dell’edizione giapponese dell’opera:

Ricordiamo che Planet Manga nel nostro Paese ha pubblicato la nuova edizione del manga (da 18 tomi), la Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition. La recensione del primo numero è disponibile qui e contestualmente, specialmente se neofiti, vi invitiamo ad acquistarla su Amazon.

Fullmetal Alchemist: il manga e l’anime

Fullmetal Alchemist è stato pubblicato per la prima volta nel 2001 per la rivista mensile Monthly Shonen Gangan di Square Enix con 108 capitoli raccolti in 27 tankobon, mentre è stato invece lo studio di animazione Bones ad adattare la serie anime con 51 episodi.

Lo stesso studio, celebre di recente anche per My Hero Academia, ha successivamente prodotto, nel 2009, un nuovo adattamento più fedele al manga con Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

A questa fortunata opera, Hiromu Arakawa ha lavorato successivamente ad opere come Stray Dog, Hero Tales, Noble Farmer, Silver Spoon che non sono stati in grado, però, di raggiungere gli stessi livelli di popolarità della storia dei giovani fratelli Elric.

In Italia l’opera è stata interamente edita per Planet Manga dal 2006 al 2021. Da maggio 2021 ha avuto inizio la pubblicazione della nuova edizione, Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, che vanterà 18 volumi.

