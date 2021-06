Il nuovo manga di Homura Kawamoto (Kakegurui) cancellato dopo un solo capitolo

Il nuovo manga fantasy della scrittrice Homura Kawamoto (Kakegurui – Compulsive Gambler) e dell’artista Aki Yamaguchi, Isekai Tenseisha Goroshi -Cheat Slayer- (tradotto: “Killing the People Reincarnated into the Other World -Cheat Slayer-“), che ha debuttato il 9 giugno su Monthly Dragon Age, è stato cancellato dopo solo un capitolo. A dare la notizia gli editori della rivista di Kadokawa.

Isekai Tenseisha Goroshi -Cheat Slayer-: i motivi dietro la cancellazione

L’uscita di Isekai Tenseisha Goroshi -Cheat Slayer- era stata anticipata a maggio e il manga era stato presentato come una storia di vendetta “rivestita di odio e desiderio”, incentrata su una persona che massacra tutti coloro che si reincarnano da un altro mondo.

La storia di Isekai Tenseisha Goroshi -Cheat Slayer- ruota intono a un protagonista che giudica le persone che si sono reincarnate in un altro mondo e che indulgono in abilità truffaldine. Segue un abitante del villaggio di nome Lute che rispetta e vuole unirsi alla gilda “Rebels Against God”, che è composta da persone che si sono reincarnate nel mondo e che combattono contro l’esercito del Demon Lord. La storia inizia quando appare una delle persone che Lute ammira, Louis Crawford.

I lettori della rivista avevano fatto notare somiglianze tra i cattivi del manga con particolari personaggi di altre opere. In risposta, il dipartimento editoriale ha riesaminato il manga e ha determinato che ci sarebbero stati problemi nel rappresentare personaggi con tali somiglianze come cattivi, e quindi potevano essere visti come intenzionalmente denigratori di altre opere. Il dipartimento si è scusato con i creatori di tali opere e altre persone coinvolte, e ha dichiarato che presterà maggiore attenzione per prevenire problemi simili in futuro.

A proposito di Kakegurui

Kakegurui è scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura e ha iniziato a essere serializzato sulle pagine della rivista Gangan Joker di Square Enix dal 22 Marzo 2014. In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP. (acquistatelo su Amazon!).

Il manga ha ispirato una serie anime che è andata in onda da luglio a settembre 2017 in Giappone. La serie ha debuttato fuori dal Giappone su Netflix nel febbraio 2018. La seconda stagione dell’anime ha debuttato nel gennaio 2019, e Netflix ha iniziato lo streaming della serie nel giugno 2019.

Il manga ha anche ispirato un live-action di 10 episodi che ha debuttato in Giappone nel gennaio 2018 giunto poi su Netflix. Il sequel del film live-action era previsto per il 12 maggio dopo un ritardo dovuto al COVID-19, ma è stato ancora una volta ritardato al 1 giugno a causa dello stato di emergenza in Giappone.