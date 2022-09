Rie Aruga, autrice della serie in 12 volumi Perfect World (recuperatela su Amazon) edita nel nostro Paese da Star Comics, dopo Kōjō Yakei (The Skyline From the Factory), lancia un nuovo manga, intitolato Koboreru Yoru ni ovvero Shelter of Love! Vediamo tutti i dettagli.

La trama del nuovo manga di Rie Aruga

Koboreru Yoru ni verrà pubblicato nel numero di novembre di quest’anno della rivista Kiss di Kodansha.

La storia segue Yoru e Tenjaku, che sono cresciuti entrambi in un orfanotrofio. Yoru è andata all’orfanotrofio all’età di 10 anni dopo aver subito violenza domestica da parte di sua madre. Tenjaku, che aveva la stessa età, si è preso cura di Yoru all’orfanotrofio. Dall’ora sono passati diversi anni e ora Yoru è una studentessa del secondo anno delle superiori che prova ancora dei sentimenti per Tenjaku.

A proposito di Perfect World

Perfect World, scritto e disegnato da Rie Aruga, è stato inizialmente serializzato da marzo 2014 sulla rivista KISS della casa editrice Kōdansha, per poi essere pubblicato in volumi dalla stessa a partire dal febbraio 2015. L’edizione italiana è edita dalla Star Comics, che ne ha pubblicato il primo volume nell’aprile 2019:

Tsugumi Kawana ha ventisei anni e lavora in un’azienda che si occupa di interior design. Durante una serata insieme allo staff di uno studio di architettura con cui collabora, incontra Itsuki Ayukawa, un suo ex compagno delle superiori, nonché suo primo amore. Nel rivederlo il cuore le batte all’impazzata, ma scopre anche che ora Itsuki non può più camminare. In un primo momento Tsugumi pensa che sarebbe impossibile avere una relazione con lui, ma poi…

Il manga è stato nominato per la 43a edizione dei Manga Awards di Kōdansha nell’aprile 2019.

Dal manga è stato tratto un adattamento cinematografico intitolato Perfect World – Kimi to iru kiseki, uscito in Giappone nell’ottobre 2018. Il film ha guadagnato 17.380.800 yen (circa 153.800 dollari USA) classificandosi al 4 ° posto al botteghino giapponese nel weekend di apertura. Infine è uscito il dorama Perfect World drama, trasmesso dall’aprile al giugno 2019.