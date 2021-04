Il nuovo studio sul DNA dei Neanderthal rivela novità sulle ondate migratorie degli ominidi

Il DNA dell’uomo di Neanderthal, recuperato dal fango delle caverne, rivela che questi antichi umani si sono diffusi in tutta l’Eurasia attraverso due ondate migratorie distinte, sia per quanto riguarda le tempistiche, sia per le diversità genetiche degli ominidi. L’analisi del materiale genetico di tre grotte poste in due nazioni diverse, suggerisce che una prima migrazione del Neanderthal, avvenuta circa 135.000 anni fa, potrebbe essere stata seguita da una seconda ondata solo 30.000 anni dopo. Stando a quanto riferiscono i ricercatori il 15 aprile scorso su Science. La tempistica di questa ondata successiva suggerisce potenziali collegamenti con i cambiamenti climatici e ambientali (clicca qui per acquistare il libro Mio Caro Neanderthal)

Estraendo materiale genetico dal fango, “possiamo ottenere il DNA umano da persone che vivevano in una grotta senza dover trovare i loro resti, e possiamo imparare cose interessanti su quelle persone da questo materiale genetico”, dice Benjamin Vernot, genetista presso il Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia, in Germania.

Alcuni anni fa, gli scienziati hanno dimostrato che è possibile estrarre il DNA umano preistorico dallo sporco. Questo, infatti, contiene materiale genetico lasciato dai nostri antenati attraverso scaglie di pelle, capelli o escrementi secchi o fluidi corporei come sudore o sangue. L’analisi genetica di antichi sedimenti potrebbe quindi fornire preziose informazioni sull’evoluzione umana, dato che i fossili umani antichi con abbastanza DNA adatto per l’analisi sono estremamente rari.

Fino ad ora, l’antico DNA umano analizzato dai sedimenti proveniva dai mitocondri ( che agiscono come fabbriche di energia nelle nostre cellule) non dai cromosomi nei nuclei cellulari, che contengono le vere istruzioni genetiche per costruire e regolare il corpo. Sebbene i cromosomi contengano molte più informazioni, il recupero di campioni di questo DNA nucleare dalle caverne si è rivelato impegnativo a causa della sua relativa scarsità. Una cellula umana possiede spesso migliaia di copie del suo genoma mitocondriale per ogni set di cromosomi, e la stragrande maggioranza di qualsiasi DNA trovato nello sporco antico appartiene ad altri animali e ai microbi.

Per estrarre l’antico DNA cromosomico umano dalle grotte, Vernot e colleghi hanno identificato parti dei cromosomi ricche di mutazioni specifiche degli ominidi, per aiutare il team a filtrare il DNA non umano. Ciò ha aiutato i ricercatori ad analizzare con successo il DNA cromosomico dei Neanderthal proveniente da oltre centocinquanta campioni di sedimenti di circa 50.000 o 200.000 anni da una grotta in Spagna e due grotte in Siberia.

Dopo che il team ha confrontato i suoi dati con il DNA precedentemente raccolto da fossili di Neanderthal della stessa epoca, i risultati hanno suggerito che tutti questi ominidi hanno preso parte a due ondate migratorie i cui partecipanti erano geneticamente distinti, e che si sono disperse entrambe in tutta l’Eurasia. Uno è emerso circa 135.000 anni fa, mentre l’altro è sorto circa 105.000 anni fa. Nella grotta spagnola, i ricercatori hanno trovato prove genetiche di entrambi i gruppi, con la seconda ondata che apparentemente sostituisce quella precedente.

La seconda ondata migratoria potrebbe essere collegata all’emergere dell’ultimo stadio dell’anatomia di Neanderthal, fatta di caratteristiche scheletriche come il rigonfiamento nella parte posteriore del cranio che può indicare forti muscoli del collo o regioni cerebrali allargate. Quest’ultima ondata potrebbe aver coinciso con il raffreddamento e altri cambiamenti ambientali avvenuti con l’avvento dell’ultima era glaciale. Questa ricerca sottolinea come gli scienziati che lavorano in potenziali siti di Neanderthal non dovrebbero contaminare o eliminare la “sporcizia” del luogo come si fa di solito, afferma il paleogenetista Carles Lalueza-Fox dell’Istituto di biologia evolutiva di Barcellona, ​​che però non ha preso parte a questo studio. Invece, dice, potrebbero essere necessari protocolli speciali per evitare di contaminare queste aree con il DNA moderno.