Il nuovo trailer di And Just Like That…, il seguito di Sex and the City

Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato un nuovo trailer di And Just Like That… il nuovo capitolo di Sex and the City, l’iconica serie TV che ha dato vita a un vero e proprio fenomeno di costume.

I primi due episodi della nuova stagione della serie realizzata dal produttore esecutivo Michael Patrick King, andranno in onda on demand su Sky, e in streaming su NOW, a partire dalle ore 09.00 del prossimo 9 dicembre, in contemporanea col debutto su HBO Max.

Questi primi episodi, saranno disponibili in lingua originale, ovviamente sottotitolati anche in italiano, e seguiranno come sempre le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), arrivate ormai alla soglia dei cinquant’anni, mostrandoci così un nuovo punto di vista, riguardante le amicizie e le relazioni sociali e amorose, differente da quello visto nelle serie passate, quando le protagoniste avevano circa trent’anni.

And Just Like That… è una serie attualmente ancora in lavorazione, dato che le riprese non si sono ancora ufficialmente concluse, anche se i primi episodi sono già stati completati per intero.

Il cast della serie include anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Sex and the City è una serie creata da Darren Star (disponibile in versione integrale a questo link Amazon) sulla base del romanzo omonimo ad opera di Candace Bushnell, che racconta la vita e, soprattutto gli intrecci amorosi, di un gruppo di donne più o meno affermate, nella New York di fine anni ’90 / primi anni del nuovo millennio. Una delle principali caratteristiche della serie, è quella di trattare in maniera aperta e sincera, senza troppi fronzoli, anche i particolari più “scabrosi” della vita amorosa delle protagoniste, in modo esplicito ma comunque sempre “patinato”. Una formula rivoluzionaria, per l’epoca, che ha contribuito non poco al successo mondiale dello show, e che siamo certi verrà adeguata anche alle nuove tematiche proposte in And Just Like That…