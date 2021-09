Manca ormai pochissimo alla messa in onda di Dexter: New Blood, il revival di Dexter, la famosa serie televisiva creata da James Manos Jr. e composta da ben otto stagioni andate in onda dal 2006 al 2013.

Dopo circa un anno dall’annuncio dell’inizio della produzione di questa nuova serie, che vede il ritorno del serial killer Dexter, lo show è finalmente pronto a partire con il primo episodio, previsto il 7 novembre 2021. Sono previste dieci puntate che si potranno guardare su Showtime e in Italia su Sky e Now TV. Il nuovo trailer rivela nuove informazioni sulla serie.

Il nuovo trailer di Dexter: New Blood

Dexter: New Blood è ambientato diversi anni dopo la fine della precedente stagione. Nel nuovo show scopriamo che Dexter Morgan non è morto come tutti credono, bensì ha cambiato vita. Dopo avere infatti abbandonato Miami, ora vive nella piccola cittadina di Iron Lake sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay (un omaggio a Jeff Lindsay, scrittore de La Mano Sinistra di Dio e di altri libri da cui la serie tv è ispirata), cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita da serial killer, ma non senza difficoltà. Sembra infatti che il principale ostacolo per l’ex-Dexter Morgan sarà Kurt Caldwell, il sindaco della cittadina, amato e rispettato da tutti.

Nel trailer vediamo Dexter/Jim Lindsay affilare i coltelli, segno che, nonostante abbia deciso di cambiare vita, non riesce ad abbandonare i suoi istinti primordiali. Alla fine del trailer compare suo figlio Harrison, una presenza che scuote nel profondo Dexter. Con molta probabilità sarà una delle persone che metterà a repentaglio la nuova identità del protagonista.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Clyde Philipps, lo showrunner di Dexter: New Blood, qualche tempo fa aveva dichiarato che il suo finale lascerà sconvolto tutto Internet, quindi le aspettative sono veramente alte.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Michael C. Hall saranno presenti Clancy Brown, Alano Miller, Johnny Sequoyah, David Magidoff, Jack Alcott, Oscar Wahlberg, John Lithgow e Jennifer Carpenter.

Tra i nuovi interpreti ci saranno anche Julia Jones, nel ruolo dell’agente Alano Miller, capo della Polizia, e Jamie Chung, che interpreterà una podcaster di Los Angeles.

Recuperate Dexter – La Collezione Completa, disponibile su Amazon!