L’epico franchise fantasy sta per tornare sul piccolo schermo. HBO Max ha da poco diffuso in rete il nuovo trailer e il poster ufficiale di House of the Dragon, spin-off/prequel de Il Trono di Spade con protagonista la casata dei Targaryen. Sarà ambientato ben 200 anni prima degli avvenimenti narrati nella serie principale, divenuta una delle più grandi hit di HBO.

Il nuovo trailer di House of the Dragon

House of Dragon su Sky/NOW

Basato sul romanzo di George Martin Fuoco e Sangue, la serie seguirà la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen tra i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che combatterono per il trono dopo la morte del loro padre Viserys I.

Lo show avrà un tono ben diverso da Il Trono di Spade, ma rispetterà la natura della serie originale. Confermata anche la presenza di numerosi draghi, creature che invece scarseggiavano nello show andato in onda per 8 stagioni.

House of the Dragon è interpretato da Paddy Considine nei panni di King Viserys I Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, Steve Toussaint nei panni Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans come Otto Hightower e Fabien Frankel come Ser Criston Cole.

La prima puntata arriverà sulla piattaforma di streaming il 21 agosto, mentre in Italia sarà visibile su Sky/NOW in contemporanea con la messa in onda americana. C’è grande attesa attorno al progetto e la speranza di HBO è quella di replicare, almeno in parte, il grande successo di Game of Thrones. Casey Bloys, capo dell’emittente americana, ha definito lo spin-off visivamente spettacolare.

Il franchise di GOT dovrebbe espandersi con altri progetti, ma al momento non c’è ancora nulla di confermato. L’unica serie annunciata, ovvero The Long Night con Naomi Watts nei panni della protagonista, è stata cancellata.