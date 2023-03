L’account Twitter ufficiale dell’anime ha pubblicato di recente il nuovissimo trailer di My Home Hero, la serie basata sul manga di Naoki Yamakawa e Masashi Asaki. Il trailer non solo rivela la data di uscita della serie animata, ma ci dà anche l’opportunità di ascoltare la sigla di apertura dell’anime, Ai no Uta (“Canzone d’amore“) di Chiai Fujikawa. Dizzy Sunfist esegue invece la sigla finale, Decided.

Il nuovo trailer di My Home Hero rivela la data di uscita dell’anime

Il cast di doppiatori già annunciato di My Home Hero include:

Junichi Suwabe nei panni di Tetsuo Tosu, un produttore di giocattoli di 47 anni.

Sayaka Ohara nel ruolo di Kasen Tosu, moglie e confidente di 41 anni di Tetsuo.

Chihiro Shirata è Reika Tosu, l’unica figlia della famiglia Tosu, una studentessa universitaria del primo anno.

Kent Itō nella parte di Kyōichi Majima, un ventenne membro di un’organizzazione criminale.

Shinichiro Miki come Yoshitatsu Matori, il padre di Nobuto.

Keita Tada nel ruolo di Nobuto Matori, il fidanzato di Reika.

Rumi Okubo nei panni di Hibiki, una hostess che è diventata l’amante di Nobuto dopo averlo conosciuto un anno prima.

Akio Ohtsuka nelle vesti di Kubo, leader di un’organizzazione criminale.

Koichi Yamadera nel ruolo di Shino.

Katsuhiro Tokuishi nella parte di Takeda.

Mitsuhiro Sakamaki è Tabata.

Acquistate i volumetti del manga di My Home Hero qui su Amazon.

Lo staff al lavoro sulla serie comprende:

Takashi Kamei, che sta dirigendo l’anime presso Tezuka Productions.

Kohei Kiyasu sta scrivendo e supervisionando le sceneggiature.

Masatsune Noguchi si sta occupando del design dei personaggi.

Yukio Abe è l’art designer.

Kenji Kawai sta componendo la colona sonora.

Takumi Itō è il direttore del suono.

Kiyotaka Kawada si sta occupando degli effetti sonori.

Infine, qui in basso trovate la visual art della serie, seguita dal nuovo trailer, che annuncia la data di uscita di My Home Hero:

My Home Hero

My Home Hero sarà disponibile su Crunchyroll a partire dal prossimo 2 aprile.