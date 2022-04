Il sito web ufficiale dedicato al mondo di One Piece (da poco disponibile il volume 100 e qui potete leggere la nostra recensione) ha diffuso il nuovo trailer di One Piece Film Red, il lungometraggio animato ispirato al celebre manga di Eiichiro Oda in uscita in Giappone il 6 agosto 2022 ed annunciato anche in Italia per Anime Factory a data da definirsi.

Il nuovo trailer rivela un’importante novità riguardo l’Imperatore dai capelli rossi, ovvero è padre del personaggio femminile inedito che apparirà nel film, Uta:

Passando al trailer, eccolo qui di seguito:

Inoltre, i portali social ufficiali del franchise hanno diffuso i character design di Shanks, della figlia Uta e di un personaggio inedito, Gordon. Ecco di seguito come appaiono nella seguente gallery secondo la matita di Eiichiro Oda in persona:

One Piece Film Red: i dettagli del film animato

Annunciato domenica 21 novembre 2021 alla conclusione dell’episodio 1000 dell’anime, Eiichiro Oda svolge il ruolo di produttore esecutivo, character designer, Goro Tanigushi è il regista (ha lavorato in Code Geass, nonchè primo professionista ad aver animato ufficialmente Rufy 24 anni fa con l’OVA del 1998 One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!) e Tsutomu Kuroiwa è lo sceneggiatore (ha lavorato in One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold, GANTZ:O, live-action di Black Butler).

Cliccando qui verso il nostro precedente articolo possiamo leggere le dichiarazioni degli addetti ai lavori, mentre di seguito proponiamo il primo teaser:

Il maestro Oda ha realizzato il design per Rufy e la sua ciurma in occasione del nuovo progetto (i dettagli sono disponibili qui) assicurando, inoltre, che anche Shanks “Il Rosso” apparirà per la prima volta in un progetto cinematografico.

Il 14° e recente film animato del franchise, One Piece Stampede, è uscito in Giappone ad agosto 2019 con un guadagno attivo di più di 10 miliardi di yen in tutto il mondo. Il film animato ha celebrato il 20° anniversario dell’anime e in Italia è stato proiettato e distribuito allo stesso modo da Anime Factory e Koch Media Italia il 24 ottobre 2019.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1046 capitoli e 101 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 100 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation, in corso ininterrotto dal 1999 con all’attivo 1013 episodi totali, che sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano. In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 628 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.

Di seguito proponiamo una sinossi del manga:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare.

Ricordiamo che Toei Animation lancerà un nuovo film animato di One Piece, One Piece Film Red, in uscita in Giappone il 6 agosto 2022 e in Italia a data da destinarsi per Anime Factory.