Overlord è la serie che adatta la saga letteraria fantasy di Kugane Maruyama e so-bin. Ora, il sito ufficiale dell’anime ha rivelato, attraverso un nuovissimo trailer di Overlord IV la data di debutto della nuova stagione, ovvero il 5 luglio. Il video inoltre rivela in anteprima la sigla iniziale e finale.

Il nuovo trailer di Overlord IV

Della nuova stagione sappiamo che il cast delle precedenti ritorna ancora una volta: Satoshi Hino è ancora Ains Ooal Gown, Yumi Hara è Albedo, Sumire Uesaka interpreta Shalltear Bloodfallen, Emiri Katō è Aura Bella Fiora, Yumi Uchiyama interpreta Mare Bello Fiore, Masayuki Katou è Demiurgo e Kenta Miyake è Cocytus.

Per quanto riguarda lo staff, Naoyuki Itou tornerà a dirigere l’anime a Madhouse mentre Yukie Sugawara torna per scrivere e supervisionare le sceneggiature della serie. Satoshi Tasaki ritorna come character designer.

Qui sotto potete guardare il trailer che svela sia la sigla di apertura intitolata HOLLOW HUNGER ed eseguita dal duo OxT (Masayoshi Ōishi e Tom-H@ck ) e la sigla finale, Man’s Dawn di Mayu Maeshima.

Overlord: il franchise

La light novel di Overlord è scritta da Kugane Maruyama e illustrata da so-bin. La serie è stata pubblicata quattordici volumi da Enterbrain a partire da luglio 2012. L’adattamento manga è opera Hugin Miyama che ha iniziato la serializzazione su Monthly Comp Ace di Kadokawa Shoten il 26 novembre 2014. In Italia il manga è pubblicato dalla J-POP e potete recuperare il primo volume su Amazon:

Cosa fai quando il tuo videogioco preferito chiude i battenti?

A un passo dallo shut down di Yggdrasil, sfondo virtuale di un MMORPG un tempo popolarissimo, Momonga ha deciso di restare loggato fio alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato tra i più grandi campioni.

Momonga è un outsider che nel mondo reale non ha posto, solo e senza amici né parenti; su Yggdrasil invece è una figura leggendaria, uno stregone il cui potere incute timore e rispetto.

E se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, Momonga potesse proseguire la sua esistenza nel suo amato MMORPG, come se questo fosse un luogo reale? E in questa nuova vita, Momonga sarebbe un eroe o… uno spietato conquistatore?

La prima serie anime di Overlord, composta da 13 episodi, è stata presentata in anteprima in Giappone nel luglio 2015. La seconda stagione ha debuttato a gennaio 2018 e si è conclusa ad aprile dello stesso anno, mentre Overlord III ha debuttato a luglio 2018.