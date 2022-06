Durante la Geeked Week è stato mostrato il nuovo trailer di Resident Evil, serie TV basata sul celebre franchise videoludico targato Capcom. Una storia originale, creata appositamente per la piattaforma di streaming e che ha suscitato non poche polemiche da parte dei fan storici della saga.

Il nuovo trailer di Resident Evil

Ambientata tra il 2022 e il 20236, Resident Evil racconta le avventure di Jade Wesker, figlia della nemesi di lunga data Albert Wesker. Perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dalle connessioni agghiaccianti di suo padre con la Umbrella Corporation ma soprattutto da ciò che è successo a sua sorella, Billie, Jade deve combattere per la sopravvivenza in un mondo invaso da infetti assetati di sangue e creature folli.

Composta da otto episodi della durata di sessanta minuti ciascuno, Resident Evil arriverà su Netflix il 14 luglio. A vestire i panni di Albert Wesker ci penserà Lance Reddick, attore visto in Fringe e John Wick. Nel cast anche Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery.

Si tratta del secondo progetto televisivo targato Netflix dopo Resident Evil Infinite Darkness, serie in CGI con Leon S. Kennedy e Claire Redfield, i cui ruoli ricalcano fedelmente quanto visto nel remake videoludico di Resident Evil 2, fatto uscire da Capcom nel 2019. Nel 2021 è uscito anche un nuovo film, Resident Evil: Welcome to Racoon City, che non ha riscontrato un grande favore di critica e pubblico.