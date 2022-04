Come ben sappiamo, il film Shin Ultraman, prodotto dello Studio Khara, debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022. Il sito ufficiale continua a pubblicare nuovi trailer e in quest’ultimo possiamo guardare la prima apparizione nella storia del kaiju e di Ultraman, così come la Squadra di Contromisure Speciali che entra in azione.

Il nuovo trailer di Shin Ultraman

Il film Shin Ultraman vede come regista Shinji Higuchi (Shin Godzilla) che insieme al suo team Higuchi-Gumi dirige il progetto mentre il creatore di Evangelion Hideaki Anno è responsabile della pianificazione e delle sceneggiature. Kenshi Yonezu (sigle della seconda stagione di My Hero Academia, March comes in like a lion, Children of the Sea) canta la canzone M87.

Il cast vede Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpretare l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman e Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) come sua partner. Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer completo del film:

Vi ricordiamo che il manga originale, di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, è pubblicato in Italia dalla Star Comics (recuperate Ultraman 1: The Rise of Ultraman su Amazon!) che ne descrive così la trama: