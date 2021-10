In concomitanza con il panel dedicato tenutosi nella nottata italiana al New York Comi Con, Paramount+ ha diffuso un nuovo trailer di Star Trek Discovery 4 che, come annunciato durante lo Star Trek Day dello scorso settembre, debutterà il prossimo 18 novembre (la serie arriverà in Italia su Netflix come le precedenti). A presentare il trailer è stata la stessa protagonista Sonequa Martin-Green, che come ben sappiamo interpreta il Capitano Michael Burnham.

Il poster e il nuovo trailer di Star Trek Discovery 4

Oltre al nuovo trailer è stato diffuso il nuovo poster di Star Trek: Discovery Stagione 4, eccolo:

In Star Trek: Discovery Stagione 4, il Capitano Burnham e l’equipaggio della U.S.S. Discovery affronteranno una minaccia senza precedenti che incomberà in egual misura sui pianeti appartenenti alla Federazione e su quelli non appartenenti alla Federazione. Tutti insieme infatti dovranno affrontare questa minaccia e lavorare insieme per assicurare un futuro a tutta la galassia. In questa Stagione 4 torneranno Sonequa Martin-Green (Capitano Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) and Blu del Barrio (Adira).

Eccovi infine il nuovo trailer:

A proposito di Star Trek Discovery

Star Trek: Discovery è stata la prima serie TV di Star Trek a debuttare dopo ben 14 anni: Star Trek: Enterprise terminò infatti nel 2005. Star Trek: Discovery Stagione 4 invece ha subito alcuni ritardi nella lavorazione causati come facilmente intuibile dall’emergenza sanitaria provocata dalla epidemia di Covid-19. Sappiamo poco della trama, tuttavia la breve descrizione fornita durante il pane sembra confermare che l’antagonista principale non sarà un essere vivente come precedente anticipato.

Ricordiamo che Star Trek: Discovery è stata già rinnovata per una Stagione 5, rinnovo avvenuto contestualmente all’estensione del contratto in esclusiva che lega il produttore Alex Kurtzman alla CBS. In attesa della Stagione 4, recuperate Star Trek: Discovery Stagione 1 in blu-ray su Amazon.