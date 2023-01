Pochi minuti fa, Paramount Pictures, ha pubblicato il nuovo trailer italiano di Dungeons and Dragons – L’Onore dei Ladri. Il film, ispirato al celebre gioco di ruolo, uscirà nelle sale italiane il prossimo 30 marzo.

Il nuovo trailer italiano di Dungeons and Dragons – L’onore dei Ladri

Dungeons & Dragons – L’Onore dei Ladri non avrà alcun collegamento con la sfortunata trilogia uscita nei primi anni 2000 e presenterà una storia del tutto originale. Nel cast troviamo Chris Pine nei panni del bardo, Michelle Rodriguez in quelli della barbara, Justice Smith come elfo mago, Sophia Lillis in quelli di un tiefling, razza umanoide che discende da creature infernali, e Regé-Jean Page nei panni di un combattente. Ogni personaggio avrà una classe differente e abilità specifiche. Il villain sarà invece interpretato da Hugh Grant.

Il motivo che ha spinto l’attore a partecipare al film , come ha precisato riferendosi a cosa abbia gradito maggiormente dell’approccio narrativo dei due artefici del film, John Francis Daley e Jonathan Goldstein:

Credo che la cosa che più mi ha attratto della loro sceneggiatura sia che si basa sui perdenti. Questa piccola combriccola di compagni, sono tutti abbastanza alla deriva. Uno non è un bardo particolarmente in gamba, e il mago, interpretato da Justice, è davvero pessimo. Come chiamano i maghi in Dungeons & Dragons? Stregone. Bene, non è proprio buono nemmeno come tale. E il personaggio di Michelle è stato cacciato da dovunque. Che cos’è? Un barbaro. Eppure, è ancora innamorata del marito, che invece ama qualcun altro. E mi sono sentito attratto da questo approccio da perdenti di questa piccola banda, magari è un’affinità britannica, noi amiamo i perdenti.

Questa visione di Grant è stata confermata anche da quanto visto nel trailer del film dedicato a Dungeons and Dragons, un aspetto che è stato inserito anche nelle funamboliche scene di combattimento. Come non apprezzare il fatto che Holga, la barbara intepretata da Michelle Rodriguez, nelle lotte sembra non contare solamente sulla propria prodezza guerriera, ma anche su una non indifferente dose di fortuna, come nella scena in cui un’arma le arriva dritta in mano dopo esser stata mollata da un nemico.

Eccovi il nuovo trailer italiano di Dungeons and Dragons – L’Onore dei Ladri:

Questa è invece la sinossi ufficiale

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un’epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si scontrano con le persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un’avventura esilarante e ricca di azione.

Come ben sanno gli appassionati giocatori di Dungeons & Dragons, anche se lo spirito dei giocatori è quello di crearsi dei personaggi epici, spesso le quest sono animate da situazioni imprevedibili e divertenti, come ci ha metaforicamente ricordato Legend of the Vox Machina. Dungeons and Dragons – L’onore dei ladri potrebbe rivelarsi una riuscita crasi tra l’intento epico e il vivere un’avventura ironia, cercando di eliminare definitivamente il ricordo del primo film dedicato a Dungeons and Dragons, considerato non solo un pessimo adattamento dell’ambientazione del popolare gioco di ruolo, ma anche un film tutt’altro che memorabile.