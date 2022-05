Il 4 giugno potremo vedere il primo episodio di Money Heist: Korea – Joint Economic Area, la versione coreana della serie fenomeno spagnola La Casa di Carta (La Casa de Papel). In vista dell’imminente uscita Netflix ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale che ci mostra le prima scene d’azione della serie.

Nel video Corea del Sud e del Nord sono a un passo da una unificazione storica, che avrà come inevitabile conseguenza quella dell’emissione di una nuova moneta comune. Si tratta quindi di un invito a nozze per la banda guidata dal nuovo Professore.

Qualche tempo fa lo sceneggiatore Ryu Yong- jae aveva dichiarato:

“Sono stato incuriosito dalla premessa del remake perché non riguarda solo il conflitto tra ladri e polizia, ma aggiunge anche nuovi livelli come la tensione, la sfiducia e l’armonia tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. È una situazione in cui i ladri della Corea del Nord e della Corea del Sud uniscono le forze e anche le polizie dei due Paesi si uniscono per fermarli, creando una task force congiunta guidata da uno specialista di negoziazione sudcoreano e un agente nordcoreano, il tutto aggiungendo “una lente coreana” al conosciutissimo e seguitissimo originale.