È arrivato il momento di Amazon Prime Day 2022: una due giorni di offerte da non perdere, pensate davvero ma davvero per tutti. Ecco a voi una promozione davvero imperdibile per ogni cinefilo che si rispetti, con un’edizione unica di un capolavoro come la Trilogia de Il Padrino. L’opera di Francis Ford Coppola è qui proposta in una versione davvero speciale, realizzata apposta per il 50° anniversario di un film che ha davvero ridefinito la storia di questo medium.

Il Padrino Trilogia – Edizione 50º Anniversario è oggi disponibile a un prezzo mai visto: grazie a uno sconto del 47%, potrete infatti aggiudicarvelo a soli €99.99! Un’occasione da non perdere per arricchire la vostra collezione con un pezzo unico, per un totale di ben 9 Blu-Ray densi di contenuti speciali ed esclusivi per celebrare una pellicola senza tempo.

Il Padrino Trilogia – Edizione 50º Anniversario

Il Padrino Parte I, II e Coda: La morte di Michael Corleone in 4K UHD e Blu-ray

2 dischi extra (UHD e Blu-ray) con entrambi i tagli theatrical e del 1991 de Il Padrino – Parte III

1 disco extra Blu-ray con contenuti inediti oltre a storici contenuti extra

Artbook di 36 pagine con fotografie d’archivio e un’introduzione di Francis Ford Coppola

3 ritratti da collezione

Box Premium con stampa in rilievo

O-Ring esterna con logotitolo e testi localizzati in italiano

