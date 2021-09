Il palinsesto autunnale 2021 di Crunchyroll con Blade Runner, Platinum End e alcuni graditi ritorni

Crunchyroll annuncia il suo palinsesto autunnale 2021. Oltre a Platinum End, l’adattamento dell’ultimo manga dello scrittore Tsugumi Ohba e dell’artista Takeshi Obata, il duo creativo dietro Death Note e Bakuman, Fena: Pirate Princess, Ganbare Doukichan e Tawawa on Monday 2 arrivano nuove serie ricche di emozioni.

Il palinsesto autunnale 2021 di Crunchyroll: i titoli di punta

Tra i titoli di punta troviamo:

BLADE RUNNER: BLACK LOTUS

Studio: Sola Digital Arts

Uscita: Da annunciare

Nella Los Angeles del 2032 si dipana una nuova storia ambientata nell’universo di Blade Runner.

SAKUGAN

Studio: Satelight

Uscita: Da annunciare

Un padre e una figlia pilotano insieme un mech portentoso per affrontare mostri ed esplorare i misteri del “Labirinto”!

HIGH GUARDIAN SPICE

Studio: Crunchyroll Studios

Uscita: Da annunciare

Quattro indomite ragazze si iscrivono alla High Guardian Academy per divenire eroine in grado di proteggere il mondo da occulte minacce!

Il palinsesto autunnale 2021 di Crunchyroll: i nuovi arrivi

86 EIGHTY-SIX 2

Studio: A-1 Pictures

Uscita: Da annunciare

Continuano le battaglie di Lena e degli Eighty-Six mentre cercano di trovare il loro paradiso sicuro, nella seconda stagione di 86 Eighty-Six

RESTAURANT TO ANOTHER WORLD 2

Studio: OLM

Uscita: Da annunciare

Il ristorante in stile occidentale Nekoya ti dà il benvenuto in Restaurant to Another World 2!

TAKT OP.DESTINY

Studio: MAPPA, Madhouse

Uscita: Da annunciare

Dei maghi chiamati Conductor collaborano con delle ragazze magiche e usano la musica per sconfiggere dei mostri che vogliono invadere la Terra!

THE FARAWAY PALADIN

Studio: Children’s Playground Entertainment

Uscita: Da annunciare

Un ragazzo cresciuto da tre non morti parte per saperne di più sul mondo e per diventare un famoso paladino.

THE FRUIT OF EVOLUTION: BEFORE I KNEW IT, MY LIFE HAD IT MADE

Studio: Hotline

Uscita: Da annunciare

La vita di un liceale e di una gorilla cambiano per sempre dopo aver mangiato i Frutti dell’Evoluzione!

THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW

Studio: Zero-G

Uscita: Da annunciare

Il commesso di una libreria, in grado di vedere i fantasmi, aiuta un esorcista per risolvere ogni bizzarro caso in cui s’mbattono.

THE WORLD’S FINEST ASSASSIN GETS REINCARNATED IN ANOTHER WORLD AS AN ARISTOCRAT

Studio: SILVER LINK, Studio Palette

Uscita: Da annunciare

Quando un grande assassino rinasce in un altro mondo, si ritrova erede di una lunga stirpe di assassini che si muovono nell’ombra.

WORLD’S END HAREM

Studio: AXsiZ, Studio Gokumi

Uscita: Da annunciare

World’s End Harem è ispirato all’omonimo manga, pubblicato su Shonen Jump+, nato da Link e Kotaro Shono.

YASHAHIME: PRINCESS HALF-DEMON – THE SECOND ACT

Studio: Sunrise

Uscita: Da annunciare

Continua il sequel della famosa serie fiabesca, con Yashahime: Princess Half-Demon – The Second Act!

MUV-LUV ALTERNATIVE

Studio: Flagship Line, Yumeta Company, Graphinica

Uscita: Da annunciare

Continua la storia di Muv-Luv coi Tactical Surface Fighters che affrontano la razza aliena dei BETA.

Proseguono invece gli anime: Boruto: Naruto Next Generations, Dragon Quest The Adventure of Dai, Kiyo in Kyoto: From the Maiko House, One Piece, The Aquatope on White Sand e The Great Jahy Will Not Be Defeated!

Acquistate il manga di Platinum end disponibile su Amazon e leggete la nostra recensione a questo articolo!