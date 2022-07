Kraven il Cacciatore è uno dei nemici leggendari del Ragno, grazie a quel cult noto come L’ultima caccia di Kraven. In attesa di vedere il letale cacciatore approdare al cinema, in casa Marvel hanno deciso di dare nuovo lustro al personaggio, con una miniserie che ne racconti aspetti ad oggi mai svelati e che potrebbero riscriverne il mito. Motivo per cui, in occasione del San Diego Comic-Con, Marvel Comics ha annunciato Spider-Man: The Lost Hunt, miniserie che svelerà nuovi aspetti del passato di Kraven.

Marvel annuncia il ritorno di J.M. DeMatteis con Spider-Man: The Lost Hunt

Kraven è uno dei villain più amati di Spider-Man, ultimo erede di una famiglia russa di abili cacciatori, Sergej Kravinoff è stato cresciuto secondo un rigido codice morale basato su forza, onore e valore personale, con la caccia come fulcro di questa particolare etica. Dopo avere dimostrato la propria abilità come cacciatore, Sergej decise inifine di dare la caccia alla preda più pericolosa, Spider-Mna, dando vita a una rivalità che è culminata nel drammatico L’ultima caccia di Kraven, storia realizzata da J.M. DeMatteis e Mike Zeck. Non poteva dunque esser che DeMatteis a raccontare un nuovo capitolo del passato di Kraven.

Spider-Man: The Lost Hunt sarà ambientato in un periodo in cui Peter Parker abbandona il suo ruolo di Spider-Man, fuggendo a Portland. Questa scelta arriva dopo esser stato portato a credere di esser un clone del vero Parker e la rivelazione che Mary Jane sia incinta. Alla base di questa complessa situazione emotiva di Parker c’è la miniserie Spider-Man: The Final Adventure, in cui Peter perde anche momentaneamente i suoi poteri di ragno, una condizione che diviene il punto di inizio di Spider-Man: The Lost Hunt. Un uomo misteriose è sulle tracce dei Parker, nella speranza di scoprire cosa leghi Spider-Man a Kraven, occasione che consentirà a Peter di scoprire nuove verità sulle origini di uno dei suoi più pericolosi avversari.

La presentazione fatta da Marvel Comics di Spider-Man: The Lost Hunt lascia presagire che la miniserie sarà un evento epocale:

“J.M DeMatteis tesse nuove ragnatele sul passato, questa volta facendo squadra con Eder Messias. Rivelando misteri e svelando segreti che i fan di Spidey hanno a lungo atteso, prepariamoci ad esplorare le radici di ciò che ha reso Kraven il Cacciatore il potente villain che conosciamo. Mentre Peter Parker e Mary Jane si apprestano a iniziare una nuova vita a Portland, un uomo del passato di Kraven li pedina. Chi è questo misterioso individuo e cosa vuole da Spider-Man? Scopritelo tornando al periodo successivo a Spider-Man: The Final Adventur, quando Peter Parker era senza poteri!”

Il primo numero di Spider-Man: The Lost Hunt, con la copertina di Ryan Brown, uscirà sul mercato americano a Novembre.