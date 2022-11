Il piano decennale di James Gunn unirà diversi mondi del DCU. A confermarlo è stato lo stesso regista: nel futuro del DC Universe sono previsti molti più crossover di quanto visto finora e un progetto di enorme portata.

Interrogato su twitter da un fan, che chiedeva se James Gunn avesse intenzione di creare altri show per i personaggi del DC Universe, il nuovo Amministratore delegato dei DC Studios ha dato risposta positiva, aggiungendo che “il DCU avrà diversi collegamenti tra film, serie tv e serie animate”. Gunn ha poi rassicurato un altro fan confermando che all’interno del DCU ci sarà ancora spazio per film e serie completamente indipendenti e separati dal resto dell’universo supereroistico sotto il suo “comando”.

Attualmente James Gunn e Peter Safran, co-presidente di DC Films, stanno lavorando a quella che potrebbe essere definita la “Bibbia dell’universo DC”. E secondo David Zaslav, di Warner Bros Discovery, i due dovrebbero essere molto vicini a finire questo immane lavoro. Gunn ha anche rivelato che non dovrebbe mancare molto al momento in cui lui e Safran potranno rivelare quali siano i loro progetti per il DCU ai “grandi capi” di Warner Bros Discovery. Allo stato attuale è noto solamente che i due avrebbe in mente un piano decennale che prevede di “raccontare un’unica grande storia condivisa che spazierà tra film, televisione e animazione”.

Il progetto di Gunn e Safran potrebbe venire in soccorso di una situazione che sembrerebbe languire: ad oggi numerose serie del CW Arrowerse hanno concluso il loro percorso, sono vicine a farlo o sono state cancellate. In effetti l’unica serie ancora attiva del citato Arrowerse è Superman & Lois, mentre su HBO è possibile vedere Titans, Doom Patrols e Peacemaker. Il progetto di Gunn e Safras potrebbe quindi essere una nuova occasione di riscatto e di rinascita per una lunga serie di personaggi e di storie. Ma per saperlo dovremo aspettare che il “dinamico duo” termini il suo lavoro e lo sottoponga ai dirigenti della Warner Bros: visto i precedenti lavori del regista siamo ottimisti sul fatto che potrebbe portare un decennio di grandi avventure!