Il Primo Ministro giapponese è fan di Demon Slayer

Il nuovo Primo Ministro giapponese del Partito Liberal Democratico, Fumio Kishido (in precedenza Ministro degli Esteri), in carica dal 29 settembre, ha dichiarato di essere un grande appassionato di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il fenomeno manga ideato da Koyoharu Gotouge ed edito in Italia per Star Comics, e promette di supportare l’industria dell’intrattenimento manga e anime e i suoi creatori.

Autoproclamatosi appassionato di anime, quando è stato chiesto a Kishido se avesse guardato il film animato di Demon Slayer, tra l’altro immenso successo al botteghino, ha dichiarato di non averlo ancora visto, ma ha letto tutto il manga (concluso nel 2020 con 205 capitoli totali) e il suo personaggio preferito è Akaza.

Inoltre, ancora, il Primo Ministro ha promesso di proporre riforme al fine di elevare gli introiti dei creatori coinvolti nell’industria manga, anime e del cinema. Una situazione sicuramente non rosea per tutti quegli animatori che svolgono un lavoro difficoltoso e tecnico in cambio di poco e nel nostro precedente articolo ne abbiamo parlato più approfonditamente.

Ricordiamo che la Stagione 2 di Demon Slayer avrà inizio il dicembre 2021, ma sarà anticipato dalla riproposta in televisione del film animato di Demon Slayer: Il Treno Mugen. Anche in questo caso vi invitiamo a recuperare i dettagli nel nostro precedente articolo e di seguito riproponiamo il recente trailer:

Kimetsu no Yaiba TV Anime Entertainment District Arc PV.pic.twitter.com/kkqYzeDnFc — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 25, 2021

A proposito di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 15 volumetti disponibili (recuperatelo su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: