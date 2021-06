Il primo trailer dell’anime di Chainsaw Man

In occasione dell’evento tutto dedicato ai festeggiamenti del decennale di Studio MAPPA, MAPPA’s 10th Anniversary Stage 2021, è stato svelato il primo trailer dell’adattamento anime di Chainsaw Man.

L’anime si ispira al manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto su Weekly Shonen Jump ed edito in Italia per Planet Manga (recuperate su Amazon il recente 4° esplosivo numero).

Potete guardare di seguito le sequenze:

Chaisaw Man – di cosa parla il manga

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, è in fase di scrittura comincerà a data da destinarsi attraverso l’applicazione di Shonen Jump Plus (Shueisha) a data da definirsi.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 4 volumi disponibili.

Denji è un ragazzo spiantato, coperto di debiti, che tira a campare uccidendo demoni servendosi del fido Pochita, un demoniaco cane-motosega, suo unico amico. Il destino è sempre stato duro con Denji, ma ora sta per portargli via tutto. Tutto, tranne la lealtà di Pochita, che offrirà al suo padroncino l’opportunità di vivere una nuova tagliente vita. Dall’autore di Fire Punch, il nuovo fenomeno che ha infiammato le pagine di Shonen Jump, folle, letale e roboante come la più affilata delle lame rotanti!

Altro sull’autore

L’autore Fujimoto è anche conosciuto per aver scritto e disegnato dal 18 aprile 2016 al 1° gennaio 2018 Fire Punch sulla rivista digitale Shonen Jump Plus. Laserie, completa in 8 volumi, è stata pubblicata da Edizioni Star Comics in Italia.