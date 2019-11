Il produttore di Venom annuncia “grandi piani” per Spider-Man

Quando questa estate sembrava che Spider-Man non avrebbe più fatto parte del MCU, i fan avevano iniziato a dare di matto. Ovviamente poi, il pericolo è rientrato, con un nuovo contratto tra la Sony e i Marvel Studios. Tuttavia, il produttore di Venom, Matt Tolmach, sembra comunque avere grandi progetti per l’arrampica-muri, all’interno dell’universo del simbionte.

“Abbiamo dei grandi progetti!“, così ha dichiarato il produttore di Venom Matt Tolmach, dopo essere stato interrogato sulla possibilità che il simbionte condividesse la scena con Spider-Man, soprattutto in vista del nuovo accordo tra i Marvel Studios e Sony.

Un futuro in cui l’arrampica-muri interpretato da Tom Holland salta da un universo all’altro, arrivando persino in quello dove è presente il personaggio di Tom Hardy, pare sempre più possibile.

Un’altra persona che potrebbe sapere molto sul futuro di Venom è il regista Ruben Fleicher, al timone del film dedicato all’anti-eroe, che sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda di Tolmach. Durante la promozione la promozione del suo Zombieland: Double Tap, gli è stato chiesto se vedremo mai i due personaggi incontrarsi:”È lì che tutto condurrà“, ha detto Fleischer.”E questa è una cosa eccitante, perché abbiamo cambiato l’origine di Venom: nei fumetti, si è evoluto da Spider-Man, ma a causa della cosa Marvel-Sony non siamo riusciti a farlo. E quindi tutto ciò su cui penso stia costruendo e che sarà eccitante vedere è quando si confronteranno davvero.”

Al momento, non si ha nessuna certezza su come potrebbe prendere forma questo eventuale cross-over. Tuttavia, il film su Madame Web, attualmente in sviluppo presso Sony, potrebbe contenere la chiave affinchè Venom e Spider-Man si incontrino (essendo lei in grado di vedere attraverso le varie dimensioni). Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.