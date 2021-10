L’edizione del 2021 del Lucca Comics & Games 2021 ha avuto inizio e finalmente, aggiungiamo, incorniciata dalla bellissima presenza della città ospitante dopo il disastro pandemico dell’ultimo periodo.

Il programma di domenica 31 ottobre al Lucca Comics & Games 2021

Successivamente agli eventi di ieri, sabato 30 ottobre (vi invitiamo a cliccare qui per recuperare tutto con la nostra copertura), è sorto un nuovo Sole in quel di Lucca. Scopriamo assieme, pertanto, cosa ci aspetta nella giornata odierna di domenica 31 ottobre!

Quest’oggi le prime ore della kermesse sono dedicate al Tuono Day per una esperienza ricca di appuntamenti all’insegna di Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, uno degli autori più brillanti e amati della sua generazione recentemente scomparso.

Si inizia alle ore 11.00 al Cinema Astra con l’anteprima di Tuono, documentario dedicato alla vita e alle opere dell’artista: un ritratto profondo e al tempo stesso divertente, impreziosito da interventi di amici e colleghi di Tono Pettinato. Il film nasce dalla collaborazione tra Lucca Comics & Games, Fish-Eye Digital Video Creation e Rai (prodotto da Fish-Eye Digital Video Creation, diretto da Dario Marani e scritto da Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini).

Speciale sarà l’incontro intitolato Il fumettista che faceva air guitar (ore 18.30, Auditorium del Suffragio) in cui varie personalità della cultura italiana, unite dalla passione per Andrea Paggiaro, si confronteranno sui diversi aspetti del lavoro dell’eclettico fumettista. Saranno ospiti del panel: Valerio Lundini, comico, autore e conduttore, Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice, la scrittrice Marta Barone, i registi Marco e Antonio Manetti in streaming e il musicista Simone Lucciola, moderati dal giornalista Luca Valtorta.

Nella serata di domenica 31 va in scena il secondo appuntamento con la Graphic Novel Theatre con lo spettacolo Corpicino (ore 21.30, Teatro del Giglio), tratto dall’opera di Tuono Pettinato: un progetto a cura di Lucca Comics & Games, per la regia di Francesca Caprioli e curatela di Cristina Poccardi.

