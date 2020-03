Il Ragazzo Più Felice del Mondo di Gipi GRATIS su YouTube

Grande iniziativa di Gipi e Fandango che di comune accordo hanno deciso di rendere disponibile gratuitamente su Youtube “Il Ragazzo Più Felice del Mondo” ovvero il film scritto, diretto ed intepretato dallo stesso fumettista toscano uscito nel 2018.

Il Ragazzo Più Felice del Mondo è ispirato ad una storia realmente accaduta e raccontata più volte dallo stesso Gipi ovver la scoperta effettuata nell’aprile 2017 dell’esistenza di un uomo che per oltre vent’anni si è finto un adolescente scrivendo lettere a numerosi disegnatori e fumettisti italiani dichiarandosi loro ammiratore e chiedendo un disegno in risposta. Lo stesso Gipi ha detto di aver ricevuto la medesima lettera nel 1997.

Questa la sinossi de Il Ragazzo Più Felice del Mondo:

È una storia vera. C’è una persona che da più di vent’anni manda lettere cartacee scritte a mano a tutti gli autori di fumetti italiani spacciandosi per un ragazzino di 15 anni.

Nelle lettere, piene di complimenti, chiede sempre “uno schizzetto” in regalo. Per agevolare il compito ogni busta contiene un cartoncino bianco e un francobollo per la risposta. C’è un fumettista italiano, Gipi, che inizia a indagare su questa persona. Chi è veramente? Perché si nasconde dietro la falsa identità di un adolescente? Vuole girare un documentario, trovare questa persona, intervistare gli altri autori che hanno ricevuto la lettera: come si sono sentiti quando l’hanno ricevuta? E come quando hanno scoperto che si trattava, sostanzialmente, di una truffa?

Per realizzarlo, recluta degli amici.

Sono solo degli amici. Completamente incompetenti. Nessuno di loro ha mai lavorato a un documentario. Il fonico, per esempio, non sa neppure che non deve stare in campo. Ma c’è una storia da raccontare e, per Gipi, raccontare storie è la cosa più importante che c’è. Ma questa è anche una storia non scritta, che si adatta alle scoperte del momento.

Solo per il finale Gipi ha le idee chiare: vuole prendere un bus, caricarlo di tutti i fumettisti che hanno ricevuto la lettera (basterà un solo bus?) e portarli a casa di questa persona.

Ma non per metterlo in imbarazzo o svelare la truffa. No. Vuole fargli passare una giornata bellissima, con tutti gli autori di fumetti che gli fanno ogni disegno, a comando, in modo che non debba più nascondersi dietro una falsa identità. Ma le cose non vanno mai come vorremmo. E durante la lavorazione del documentario tutto si trasforma, sfugge, scappa di mano.

Ed è così che Gipi si troverà a dover riflettere sul senso stesso del “raccontare storie” e sulle scelte morali che stanno a monte di questo desiderio. Cercando “il ragazzo più felice del mondo”, in una ricerca maldestra e dai contorni comici e deliranti, Gipi troverà tutt’altro e lo stesso documentario, alla fine, si trasformerà in un film.