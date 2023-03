La terza stagione di The Mandalorian ha finalmente dato ai fan del cacciatore di taglie uno sguardo privilegiato all’interno della cultura mandaloriana. Affrontata in precedenza in serie animate come The Clone Wars e Star Wars: Rebels, questa tradizione culturale non era stata esplorata nella sua dimensione più mitologica e folkloristica, aspetti che sono invece centrali nella serie di Disney+. Una possibilità offerta dalla necessità di riformare un popolo distrutto dopo la Notte delle Mille Lacrime e che proprio nella riscoperta delle proprie radici potrebbe trovare una forza unificatrice. Grazie a questa sua particolare matrice narrativa, The Mandalorian 3 sta mostrando il rapporto tra mandaloriani e mythosauro, l’animale sacro al centro delle ultime puntate della serie.

Mandaloriani e Mythosauro: The Mandalorian 3 svelerà il rapporto tra i figli di Mandalore e il loro animale sacro?

Sin dalle prime puntate della serie, abbiamo appreso come il mythosauro sia sacro per i Mandaloriani. Il suo teschio è un simbolo unificatore, tanto che ne vediamo una rappresentazione sopra la forgia dell’Armaiola e campeggia stilizzato su numerose armature dei figli di Mandalore. Quella che per le due precedenti stagioni di The Mandalorian è stata una presenza sottile ma presente, con la terza stagione, complice la crescente valorizzazione data alle tradizioni mandaloriane, è divenuta una delle linee narrative più suggestive.

A partire dal secondo episodio, Le miniere di Mandalore, momento in cui Bo-Katan Kryze, tuffatasi nelle Acque Viventi per soccorrere Din Djarin, incrocia lo sguardo proprio con un mythosaruo. Considerati estinti da millenni, questi sauri sono divenuti leggenda, al punto che si pensa che la ricompensa di uno di questi esseri possa coincidere con l’ascesa di un nuovo Mand’alor, che guidi la sua gente verso una nuova era di prosperità. Ruolo che viene sempre più attentamente cucito su Bo-Katan Kryze, non a caso.

Come si sia creata nei millenni passati questa affinità tra mandaloriani e mythosauro è stata forse spiegato in Il Trovatello. In questo episodio, i mandaloriani, spinti da Bo-Katan, si lanciano al salvataggio di uno dei giovani dei clan, Ragnor, rapito da un gigantesco rettile volante. Dopo avere salvato il giovane, figlio di Paz Vizsla, Bo-Katan porta i cuccioli del mostro al clan, indicandoli come nuovi trovatelli da crescere e addestrare.

Ricordando le menzioni dell’Armaiola che ricorda come nei tempi antichi i Mandaloriani si lanciavano in battaglia cavalcando i mythosarui, questo momento de Il Trovatello potrebbe essere la chiave di lettura di questo rapporto con l’anima sacro mandaloriano. Nel crescere i piccoli rapaci e addestrandoli, i mandaloriani non hanno solamente guadagnato degli insoliti ma potenti alleati, ma hanno al contempo dimostrato di avere un’affinità con feroci creature, dando un’indicazione di come in passato possano essersi legati ai mythosauri.

Non contando come la presenza di queste creature possa divenire una tappa essenziale verso il ritorno del mythosauro visto nelle miniere di Mandalore. Addestrando i rapaci e imparando a utilizzarli come cavalcature, personaggi come Din Djarin o Bo-Katan potrebbero affinare capacità che consentiranno loro di cavalcare la leggendaria creatura. Visti i recenti sviluppi in Il Pirata, la direzione presa da The Mandalorian sembra vedere Bo-Katan sempre più vicina a esser la nuova Mand’alor, una speranza che potrebbe consentirci anche di scoprire, tramite la saggezza dell’Armaiola, come in passato Mandalore il Grande e i suoi guerrieri avessero stretto un legame tanto letale con i mythosauri.

L’offerta di Disney Plus