Arriverà nelle sale il 17 novembre Diabolik – Ginko all’attacco, sequel del film diretto dai Manetti Bros. e che ha portato sul grande schermo il ladro dai mille volti, creato dalle sorelle Giussani nel 1962. A vestire i panni del Re del Terrore questa volta ci penserà l’italo canadese Giacomo Gianniotti, noto per le sue apparizioni nelle serie TV Grey’s Anatomy e Station 19. Il trailer ufficiale del nuovo film è stato diffuso in rete in queste ore.

Il trailer del sequel di Diabolik

L’attore prende dunque il posto di Luca Marinelli che ha invece interpretato Diabolik nel primo film. Tornano nel cast Miriam Leone e Valerio Mastandrea nei panni dell’affascinante Eva Kant e dell’instancabile ispettore Ginko. New entry d’eccezione Monica Bellucci in quelli di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma. Gianniotti ha paragonato il suo casting a quello dei film di James Bond, spiegando come i nuovi sequel di Diabolik avranno più scene d’azione rispetto al primo e richiederanno maggiori stunt. Tra le critiche apportate a Diabolik vi era infatti un pacing narrativo molto lento e una recitazione non proprio ai massimi livelli.

Il primo film su Diabolik è stato basato sul terzo albo della prima serie, intitolato L’arresto di Diabolik, celebre per via della prima apparizione di Eva. Pur avendo ricevuto un’accoglienza alquanto tiepida al box-office, il film ha ottenuto ben 11 candidature ai Premi David di Donatello 2022, tra cui miglior sceneggiatura non originale, miglior attrice protagonista e miglior canzone originale. Diabolik – Ginko all’attacco! fungerà da vera e propria “origin story” del re del terrore, spiegando come sia nata la sua figura e dove sia cresciuto. I registi hanno confermato anche un terzo capitolo di cui al momento non si conosce molto.

Con il soggetto scritto dai Manetti bros. e Mario Gomboli, tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani, la sceneggiatura dei Manetti bros. e Michelangelo La Neve, Diabolik – Ginko all’attacco! è una produzione Mompracem con Rai Cinema.