Il reboot di Ducktales finirà con la terza stagione

Disney ha recentemente confermato che il tanto amato dai fan reboot di DuckTales terminerà con la terza stagione, attualmente in onda.

Come confermato da Entertainment Weekly, Disney ha recentemente confermato che sta pianificando di concludere DuckTales con la terza stagione. La ragione principale per la conclusione della serie non è dovuta a una cancellazione, ma sembra che il team creativo abbia confezionato un finale di stagione che conclude per intero la trama dello show.

Questa la dichiarazione stampa di uno dei rappresentanti di Disney:

“Il talentuoso team creativo, guidato da Matt Youngberg e Francisco Angones, ha creato una narrazione eccezionale, con personaggi reinventati in modo unico, per tre stagioni di 75 episodi e più di 15 cortometraggi. Mentre la produzione è terminata, DuckTales continua ad essere disponibile tutti i giorni su Disney Channel e Disney + in tutto il mondo e i fan avranno un epico finale di stagione nel 2021.”

La nuova serie di DuckTales ha debuttato nel 2017 e sebbene sia iniziato come un reboot della serie originale degli anni ’80, è presto cresciuto ed è proseguito sulle sue gambe, con richiami alla serie originale e un umorismo decisamente eccentrico. La serie ha anche reso omaggio ad altri prodotti animati presenti nel contenitore Disney Afternoon, tra cui Le avventure dei Gummi Bears, Tailspin, Quack Pack, Ecco Pippo, Cip e Ciop: Agenti Speciali e Darkwing Duck.

Nel cast originale, troviamo le voci di David Tennant, Danny Pudi, Ben Schwartz, Bobby Moynihan, Kate Micucci, Beck Bennett, Toks Olagundoye, Tony Anselmo e Paget Brewster.