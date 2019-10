Il record di Stranger Things 3: è la serie più vista su Netflix

Stranger Things 3 ha ufficialmente polverizzato il record delle serie TV più viste di Netflix. Secondo i dati relativi al primo trimestre 2019 presentati dalla piattaforma in streaming, nelle prime quattro settimane dalla sua messa in onda, la fortunata terza stagione dei fratelli Duffer è stata fruita da oltre 64 milioni di account.

A questo primato si lega inoltre il dato sugli oltre 18 milioni di utenti che, in puro delirio da binge watching, avevano già completato la visione di tutti gli otto episodi della terza stagione nella prima settimana.

Per chiarire la metodologia di questo conteggio, Netflix considera una “visualizzazione” solo dopo che un account guarda almeno il 70% di un episodio di una serie o della durata di un film.

I dati ufficiali divengono ancora più impressionanti se si pensa che il precedente record, detenuto dalla serie The Umbrella Academy, aveva totalizzato “solamente” 45 milioni di account connessi nelle prime quattro settimane dalla sua messa in onda.

A questo annuncio sulla cult-fave di punta della piattaforma, è seguita la rivelazione che la terza stagione di Stranger Thing ha visto, nei primi quattro giorni di rilascio, un aumento del 21% di spettatori rispetto alla seconda.

Ted Sarandos, responsabile dei contenuti di Netflix, dopo la presa visione di questo strabiliante risultato, ha rilasciato un comunicato stampa per dichiarare di aver appena raggiunto un accordo pluriennale coi fratelli Duffer per la creazione di una nuova serie tv, dopo la chiusura del nostalgico racconto sugli anni ’80.

“Non vediamo l’ora di vedere cosa avranno in serbo per noi una volta usciti dal Sottosopra!”