Il regista di Logan era davvero al lavoro su un film di Boba Fett?

A dicembre approderà il nuovo nuovo progetto televisivo nato come spin-off di The Mandalorian, ossia The Book of Boba Fett, la nuova serie di Star Wars ambientata nella galassia lontana lontana che vede come protagonisti Temuera Morrison nei panni del cacciatore di taglie e Ming Na Wen in quelli di Fennec Shand, prevista in esclusiva assoluta a partire dal 29 dicembre sul catalogo Disney+. Ora, Kathleen Kennedy – presidente della Lucasfilm – ha confermato nel corso di un’intervista a Empire Magazine che il regista James Mangold non è mai stato in alcun modo collegato a una storia di Boba Fett, in un eventuale film dedicato al personaggio.

Kennedy ha infatti chiarito che non c’è stato nessun precedente con Mangold (qui la notizia originale), a differenza invece di Josh Trank, il regista dell’ultimo film dedicato ai Fantastici Quattro, il quale si sarebbe quindi avvicinato alla realizzazione di un film dedicato a Boba Fett ma cancellato dopo il disastroso risultato ottenuto al botteghino dal film Marvel Comics dedicato a Reed Richards e soci. James Mangold non ha quindi mai lavorato ad una storia legata al cacciatore di taglie intergalattico, un destino che ora come ora appare piuttosto improbabile visto che Boba sta vivendo una vera e propria “seconda giovinezza” grazie alla sua apparizione nelle serie TV su Disney+.

Ricordiamo che James Mangold è salito agli onori della cronaca grazie a Logan – The Wolverine, il film del 2017 dedicato al mutante artigliato interpretato da Hugh Jackman liberamente ispirato alla serie a fumetti Marvel Comics Vecchio Logan di Mark Millar e Steve McNiven (che trovate su Amazon a prezzo davvero speciale), mentre a breve tornerà dietro la macchina da presa per Indiana Jones 5, ossia il ritorno sul grande schermo del celebre archeologo interpretato ancora una volta da Harrison Ford.