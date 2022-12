Sembrerebbe proprio che il regista di Logan voglia ora realizzare un film DCU con James Gunn e Peter Safran. Il DCU sta per subire dei grandi cambiamenti, dopo che Gunn e Safran sono stati nominati co-CEO dei DC Studios. Stanno preparando un piano decennale per soddisfare le esigenze del CEO di Warner Bros. Discovery, David Zazlav. Sebbene la maggior parte dei piani debba ancora essere confermata, nei prossimi anni ci sarà sicuramente una nuova ondata di film. Ciò significa opportunità per il DCU di aggiungere più registi di talento al suo franchise, che attualmente include, fra gli altri, James Wan ed Andy Muschietti.

Il regista di Logan vorrebbe dirigere un film DCU

A seguito di vari report su come i piani DCU di James Gunn stiano cambiando il franchise, le fonti hanno rivelato che James Mangold è interessato a far parte della squadra. Sembrerebbe infatti che il regista di The Wolverine e Logan (acquistate la vostra copia di Logan qui su Amazon) sia “entusiasta di fare affari con lo studio guidato da Gunn e Safran“. Non è stato rivelato quale personaggio (o quali personaggi) il regista è interessato a rappresentare sul grande schermo. Oltre a dirigere il film di supereroi candidato all’Oscar Logan, James Mangold sta attualmente ultimando il canto del cigno di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones con Indiana Jones e la Ruota del Destino.

La possibilità che James Mangold dirigerà un film DC crea immediatamente domande su quale personaggio potrebbe voler lavorare. Mangold è un regista brillante ed è molto apprezzato a Hollywood , quindi potrebbe unirsi alla DC anche per dirigere un film con i suoi personaggi più importanti. È possibile che il film DC di James Mangold possa alla fine essere Man of Steel 2 con Henry Cavill. Molti potrebbero anche sperare in un film di Batman diretto da James Mangold, ma resta ancora tutto da vedere.