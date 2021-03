Il regista di Ms. Marvel svela le ultime novità sulla serie TV

Diversi progetti ambientati nell’universo cinematografico Marvel sono attualmente in fase di lavorazione avanzata. Questi film e Serie TV aiuteranno a creare nuove importanti storie all’interno dell’iconico franchise di supereroi. Tra questi progetti c’è Ms. Marvel, una serie TV esclusiva Disney Plus che seguirà la storia delle origini di Kamala Khan alias Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani.

Rapporti recenti hanno indicato che la produzione della serie potrebbe essere trasferita in Thailandia e un post sui social di uno dei registi della serie sembra confermarlo. Adil El Arbi, che dirigerà parte dello show con il co-regista Bilall Fallah, ha recentemente usato Instagram per confermare che si è aperta l’ultima settimana di riprese dell’ultimo episodio girato ad Atlanta.

Ms. Marvel seguirà le avventure di Kamala, un’adolescente musulmana che idolatra Captain Marvel e altri eroi della casa delle meraviglie e usa i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine a Jersey City. Come ha rivelato il dirigente dei Marvel Studios Kevin Feige nel 2019, l’obiettivo è che Kamala Khan, così come Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany) e Marc Spector / Moon Knight (Oscar Isaac), alla fine siano presi in considerazione per la continuty dei grandi film del Marvel Cinematic Universe. Ed è ciò che sta succedendo: “Mi sento come se Kamala fosse il futuro“, aveva detto la star di Captain Marvel Brie Larson a ComicBook, “Quindi, quando mi è stato chiesto del futuro dell’MCU, o del futuro della serie Captain Marvel, voglio stare con lei“.

Ms. Marvel è un personaggio molto popolare soprattutto tra i fan della casa delle Meraviglie, perché racconta molto bene la diversità e i grandi poteri che possono scaturire da essa. Un ottimo insegnamento per tutti, giovani e adulti. Vi ricordiamo che Ms. Marvel vede come showrunner Bisha K. Ali (Quattro Matrimoni e un Funerale) e il regista di The Punisher Sharmeen Obaid-Chinoy insieme a Meera Menon (showrunner di The Magicians).