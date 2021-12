Destin Daniel Cretton, regista del film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha raccontato i primi dettagli sulla serie tv legata al film che arriverà su Disney+.

Il regista di Shang-Chi svela i primi dettagli della serie tv Disney+

Come riporta la testata online Variety, il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton, ha firmato un accordo con Marvel per lavorare con gli Studios per diversi anni e diversi progetti, tra cui anche la serie televisiva legata allo stesso film su Shang-Chi da lui diretto. Sono noti ben pochi dettagli al riguardo sulla serie che arriverà su Disney+, ad esempio sembrerebbe che si tratti di una commedia.

Cretton ha manifestato il suo entusiasmo di poter lavorare a questa serie legata a Shang-Chi, che non sarà il suo unico progetto ad arrivare su Disney+: il regista sta infatti realizzando per la piattaforma di streaming l’adattamento di American Born Chinese, il libro di Gene Luen Yang. Il regista è da poco stato confermato alla direzione del sequel, il cui annuncio è arrivato proprio qualche giorno fa insieme anche alla conferma della lavorazione di una serie tv sempre legata al personaggio. Per conoscere meglio Shang-Chi, vi consigliamo di recuperare alcuni fumetti sul signore delle arti marziali che trovate disponibili su Amazon.

Quando si iniziò a parlare di uno sviluppo televisivo dell’universo di Shang-Chi, si parlò di una serie sulla sorella del protagonista, Xialing che abbiamo visto diventare la leader dell’organizzazione dei Dieci Anelli in una delle scene post credits del film, succedendo il padre. Non si sa ancora se effettivamente la serie di Cretton prenderà questo spunto narrativo per svilupparsi. Che il film di Cretton abbia ottenuto un sequel è una notizia che non dovrebbe sorprendere i fan del Marvel Cinematic Universe, sopratutto considerato il consistente incasso di 432 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando anche il film Marvel con il risultato migliore su Rotten Tomatoes.

L’offerta di Disney+