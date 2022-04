Il film Sonic the Hedgehog 2 diretto da Jeff Fowler e sequel del film di Sonic the Hedgehog (recuperate il DVD su Amazon!), è uscito nei cinema l’8 aprile e vi avevamo annunciato che Paramount Pictures e SEGA hanno in previsione di sviluppare anche un terzo film e una serie spin-off di Sonic the Hedgehog, incentrata sul personaggio di Knuckles, doppiato da Idris Elba, apparso proprio nel secondo film. È sullo spin-off che il regista Jeff Fowler ha voluto aprirsi, anticipando che cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima serie.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci dallo spin-off di Sonic the Hedgehog

Knuckles l’echidna rossa antropomorfa dal becco corto, determinata e seria, ma a volte credulona, è uno dei personaggi preferiti dai fan del franchise e ha giocato un ruolo importante in Sonic the Hedgehog 2 in cui abbiamo visto il Dr. Robotnik e Knuckles partire alla ricerca del Master Emerald o del Chaos Emerald, due tra le gemme più potenti nel franchise. All’inizio nemico, rendendosi conto del suo errore, Knuckles si unisce a Sonic e al suo amico Tails e sconfigge lo scienziato malvagio in una battaglia epica. I tre eroi hanno quindi fatto voto di diventare insieme i nuovi guardiani dello Smeraldo.

Che cosa attende Knuckles in futuro? A darci qualche indizio Jeff Fowler in un’intervista con DiscussingFilm, in cui dichiara che la sua serie spin-off è nelle primissime fasi di sviluppo

“Oh, è molto presto per la serie su Knuckles. Una cosa che so dopo aver finito il film, è che le persone adoreranno questo personaggio. Ameranno Idris nel ruolo di questo personaggio e lo ameranno voglio assolutamente di più di Knuckles. Quindi, in questo momento, l’obiettivo è solo quello di far eccitare le persone e farle uscire a vedere il sequel. Poi, andremo da lì. È un personaggio così meraviglioso che ci sono così tanti modi diversi per cui i fan potrebbero davvero eccitarsi, quindi si spera che tutto ciò accada molto presto. Ma per ora, sono solo entusiasta di convincere le persone a vedere il sequel.”

Al momento non è noto quando si svolgerà la serie in arrivo, ovvero se sarà un prequel agli eventi di Sonic the Hedgehog 2 o un suo sequel. Quindi attendiamo nuovi aggiornamenti.

A proposito di Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog 2, diretto da Jeff Fowler, su sceneggiature di Pat Casey e Josh Miller, vede il ritorno del cast del primo film: Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

Il film è stato un enorme successo e ha battuto il record per il miglior weekend di apertura per un film basato su un videogioco.

Questa la sinossi: