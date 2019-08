Il Richiamo di Cthulhu: Raven Distribution annuncia l’uscita de “Le Maschere di Nyarlathotep”

Raven Distribution annuncia l'uscita di Le Maschere di Nyarlathotep, la campagna per il gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu che ha fatto storia.

È di oggi l’annuncio ufficiale da parte di Raven Distribution, anticipato qualche giorno fa sulla loro pagina Facebook, della prossima uscita de Le Maschere di Nyarlathotep.

Le Maschere di Nyarlathotep è la più famosa, iconica, storica e acclamata campagna per il gioco di ruolo carta e penna de Il Richiamo di Cthulhu, e si appresta a rivedere la luce sotto una veste completamente rinnovata e arricchita di materiale e nuove avventure, rispetto all’edizione pubblicata da Stratelibri nel 1993 con il titolo di “I Mille Volti di Nyarlathotep”.

Le Maschere di Nyarlathotep è la localizzazione italiana del volume della Chaosium Inc. “Masks of Nyarlathotep” per la settima edizione de Il Richiamo di Cthulhu. Questa meravigliosa campagna è stata quindi interamente rinnovata per adeguarla alla settima edizione e renderla perfettamente giocabile con quel gioiellino che è Pulp Cthulhu.

Una spedizione archeologica scomparsa in circostanze misteriose, investigazioni che portano i personaggi a viaggiare per tutto il globo, sette e culti blasfemi, pazzi cultisti con folli macchinazioni e, su tutto, l’imponente ombra del Caos Strisciante. Questi gli ingredienti di questa lunghissima e articolatissima campagna che ha segnato la storia del gioco di ruolo.

Questa attesissima riedizione comprenderà:

Un primo volume cartonato tutto a colori di 384 pagine.

Un secondo volume cartonato tutto a colori di 288 pagine.

Uno Schermo del Master cartonato a tre ante.

Documentazione per i giocatori su 94 fogli stampati a colori.

Una grande Mappa a colori.

a colori. Un cofanetto esclusivo per questa edizione italiana.

Le Maschere di Nyarlathotep vedrà la luce in ottobre, in occasione dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games e avrà un costo di € 149,99.

Dal comunicato stampa:

RPGGEEK #1 in classifica di gradimento!

“…una pietra miliare per Il Richiamo di Cthulhu e le campagne dei GDR. Ha espanso il nostro concetto di cosa possa essere un’avventura per un gioco di ruolo e alzato gli standard dell’industria e dello stato dell’arte nei GDR.”

— The New York Review of Science Fiction.

“… il santo Graal dell’orrore e, secondo me, la migliore, la più spaventosa, atmosferica, meravigliosa campagna mai realizzata per qualsiasi gioco.”

— Dennis Detwiller (Delta Green).

“Considerata da tanti il Guerra e Pace del gioco di ruolo… Le Maschere di Nyarlathotep cambiò il modo in cui vennero progettate le campagne per i giochi di ruolo. Metteva assieme una trama complessa e non lineare con un quantitativo incredibile di dettagli storici e invenzioni che rendevano l’esperienza di gioco un assoluto piacere e, per molti versi, un’esperienza unica nella vita.”

— AuthorsDb.com.

“…considerata a larga maggioranza una delle migliori avventure per GDR mai realizzate.”

—Gizmodo.