Il Richiamo di Cthulhu sbarca su Astral Tabletop

In questi tempi segnati, purtroppo, dalle varie restrizioni imposte dalla pandemia, anche il semplice atto di mettere in pratica una comune sessione al vostro gioco di ruolo preferito potrebbe essere un problema. Per questo, moltissimi sistemi di gioco si stanno adattando sempre di più alle piattaforme di gioco online, proprio come Il Richiamo di Cthulhu 7° Edizione che è da poco sbarcato su Astral Tabletop.

Astral Tabletop è un sistema di gioco browser based, con molte features gratuite e altrettante, quelle più complesse e avanzate, a pagamento, a seconda del tipo di abbonamento che andremo a sottoscrivere. La piattaforma ha una partnership esclusiva con DriveThruRPG e Chaosium, casa editrice e detentrice dei diritti de Il Richiamo di Cthulhu, è diventata uno dei primi grandi editori a trarre vero vantaggio da questa relazione, vendendo moduli Astral tramite DriveThruRPG.

Al momento sono disponibili su questa piattaforma tre moduli: l’avventura in solitaria Paper Chase, l’avventura per party fino a cinque giocatori Dead Man Stomp e la mini campagna Edge of Darkness.

Anche il QuickStart gratuito de Il Richiamo di Cthulhu 7° Edizione gode di un’integrazione con Astral Tabletop. Per ottenerla, basta ordinare il modulo QuickStart di 48 pagine su DriveThruRPG. Vi verrà successivamente inviata una email, contenente il link di attivazione per il vostro account Astral.

Se volete intanto recuperare il regolamento de Il Richiamo di Cthulhu, potete acquistarlo tramite questo link.