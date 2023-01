Grandi novità in arrivo per i fan di Evil Dead, iconico franchise horror creato da Sam Raimi. Bruce Campbell, protagonista indiscusso della saga nei panni di Ash, ha condiviso sui social un breve teaser di Evil Dead: Rise, nuovo film in arrivo nelle sale il 21 aprile 2023. L’attore non sarà presente fisicamente all’interno del nuovo capitolo, ma ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo e ha promesso ai fan un film sorprendente e, soprattutto, il più spaventoso mai realizzato.

Il primo terrificante teaser di Evil Dead: Rise

Nel breve video vengono mostrati pochi spezzoni che sembrano ricalcare l’atmosfera sanguinolenta dei primi capitoli della saga. Evil Dead: Rise sarà un film interamente al femminile che racconterà la storia di due sorelle, Ellie e Beth, costrette a lottare per la sopravvivenza contro un’orda di demoni. A dirigerlo ci penserà Lee Cronin, scelto appositamente da Cambpell e Raimi dopo il suo debutto da cineasta nel mondo dell’horror con The Hole in the Ground. L’idea di un capitolo interamente al femminile è stata accolta positivamente da Bruce Campbell, che ha augurato il meglio alle nuove protagoniste, spiegando come il franchise necessitasse di una svecchiata. Il trailer completo del film sarà diffuso nella giornata di domani.

Let’s start the new year off right – here’s a little something special for you…#EvilDeadRise pic.twitter.com/QWMdPH9rN4 — Bruce Campbell (@GroovyBruce) January 3, 2023

Inizialmente Evil Dead: Rise avrebbe dovuto avere una distribuzione esclusiva su HBO Max, ma nel corso dell’estate del 2022 Warner ha deciso di cambiare strategia, annunciando un’uscita nelle sale. La produzione di Evil Dead Rise è durata da giugno a ottobre 2021: per l’occasione sono stati utilizzati ben 6.500 litri di sangue finto. Evil Dead, arrivato in Italia con il titolo La Casa nel 1984, è considerato un cult del genere nonostante alla sua uscita avesse incassato soltanto 3 milioni di dollari in tutto il mondo. Protagonista assoluto Bruce Campbell nei panni di Ash Williams, ruolo diventato iconico proprio grazia a lui e che ha ripreso nella serie TV Ash vs Evil Dead, andata in onda dal 2015 al 2018. Nonostante la cancellazione, lo show potrebbe tornare in una veste animata.