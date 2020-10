Il Ritorno del Re questa sera su Italia 2

Si conclude questa sera con Il Ritorno del Re la riproposizione integrale de Il Signore degli Anelli che ha tenuto compagnia i telespettatori di Italia 2 e tutti gli appassionati della saga scritta da J.R.R. Tolkien che mancano mai di rivedere uno degli adattamenti migliori di tutti i tempi merito della profonda conoscenza e amore per il materiale originale del regista Peter Jackson e di un grandissimo cast composto fra gli altri da Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom e Liv Tyler.

L’appuntamento è fissato alle 21.10 circa come detto su Italia 2 per la versione cinematografica del film della durata di circa 200 minuti.

Eccovi una breve sinossi de Il Ritorno del Re:

Sconfitto Saruman, l’esercito di Rohan, con a capo re Theoden, Aragorn e Gandalf, fa ritorno al palazzo di Edoras. Ma non c’è tempo per i festeggiamenti. Le forze di Sauron muovono verso Minas Tirith. Il regno di Gondor, e con esso il destino dei popoli della Terra di Mezzo, è sull’orlo del baratro. Mentre Gandalf, insieme a Pipino, cavalca verso la città bianca, Aragorn è finalmente pronto ad accettare il proprio destino di re. Nel frattempo, Frodo e Sam, guidati da Gollum, raggiungono Minas Morgul. Da lì, valicata la vetta di Cirth Ungol, entreranno nel regno di Mordor…

Uscito a dicembre 2003 negli Stati Uniti e a gennaio 2004 in Italia, Il Ritorno del Re ottenne 11 nomination agli Oscar vincendo 11 statuette fra cui miglior film, regia, costumi, scenografia, sceneggiatura, montaggio, trucco, colonna sonora, canzone, suono, effetti visivi.

Il Ritorno del Re e la serie TV Amazon su Il Signore degli Anelli.

La serie TV de Il Signore degli Anelli sarà un prequel dei fatti visti con le due trilogie di Peter Jackson, poiché sarà ambientata durante la seconda era, nota per la creazione dei famigerati anelli del potere. Essa è prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema, con JD Payne e Patrick McKay a fungere da scrittori e registi.