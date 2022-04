La WWE si prepara al tanto atteso ritorno in Europa e UK con un tour di live event che interesserà le seguenti città: Newcastle il 28 aprile, Londra il 29 aprile, Parigi il 30 aprile e Leipzig il 1 maggio. Sul sito ufficiale della Compagnia sono stati annunciati i primi match che i fan potranno vedere dal vivo.

Nelle tappe di Londra e Parigi il WWE Universe potrà assistere al grande scontro tra l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns e il favorito di casa, Drew McIntyre (potete leggere qui la nostra intervista). Preludio di quello che in molti si aspettano di vedere al Premium Live Event annunciato per sabato 3 settembre a Cardiff.

Annunciati anche il match tra la SmackDown Women’s Champion Charlotte Flair e Ronda Rousey, e un Tag Team match tra i campioni in carica di Raw, Randy Orton e Riddle, e i campioni dello show blu, Jimmy e Jay Uso. Per la tappa tedesca di Leipzig, invece, è stato annunciato un match tra l’ex star di NXT Gunther e Sami Zayn.

WWE makes its highly-anticipated return to Europe later this month with four huge Live Events spanning the United Kingdom, France and Germany, and the first blockbuster matches have been announced! https://t.co/PXlSPBsfCg

